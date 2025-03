Il caso riaperto con il prelievo di DNA di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

Nel 2007, l’omicidio di Chiara Poggi ha scosso l’Italia, portando a un’indagine che ha coinvolto numerosi sospetti e colpi di scena. La giovane ragazza, trovata senza vita a Garlasco, ha visto il suo caso diventare un simbolo di giustizia e ricerca della verità. A distanza di anni, il caso è tornato alla ribalta con nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, un trentasettenne amico del fratello della vittima.

Il prelievo di DNA e le dichiarazioni degli avvocati

Recentemente, Sempio si è presentato presso la caserma Montebello di Milano, accompagnato dai suoi legali, per sottoporsi a un prelievo di DNA. Questo passaggio è stato considerato cruciale per le indagini, poiché la Procura ha affermato che il DNA di Sempio potrebbe essere compatibile con quello trovato sotto le unghie della vittima. Gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia hanno dichiarato che Sempio è sereno e innocente, sottolineando che non si è sottoposto volontariamente al test, ma ha atteso un’ordinanza del giudice per garantire la correttezza del procedimento.

Le controversie e le accuse di macchinazione

Le dichiarazioni degli avvocati non si sono fermate qui. Taccia ha affermato che non ci sono reperti significativi e che Sempio non aveva alcun rapporto con Chiara Poggi. Inoltre, Lovati ha accusato gli investigatori di aver orchestrato una macchinazione, sostenendo che l’indagine del 2017 fosse stata influenzata da pressioni esterne e che il DNA di Sempio fosse stato prelevato clandestinamente. Queste affermazioni hanno sollevato interrogativi sulla validità delle prove e sull’integrità delle indagini condotte fino ad oggi.

Il futuro delle indagini

Con il caso che riemerge dopo anni di silenzio, gli sviluppi futuri saranno cruciali per la risoluzione di questo mistero. La comunità e i familiari di Chiara Poggi attendono risposte e giustizia, mentre gli avvocati di Sempio continuano a difendere la sua innocenza. La questione del DNA e la rivalutazione dei reperti potrebbero portare a nuove scoperte, ma la strada verso la verità è ancora lunga e complessa. Sarà interessante osservare come si evolverà questa vicenda e quali saranno le prossime mosse della Procura.