Un 42enne bosniaco è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti in strada, con precedenti penali.

Un episodio di inciviltà a Melzo

Recentemente, la cittadina di Melzo, situata nell’hinterland est di Milano, è stata teatro di un episodio di inciviltà che ha suscitato l’attenzione delle autorità locali. Un uomo di 42 anni, di origine bosniaca e senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre abbandonava rifiuti per strada. Questo comportamento non solo danneggia l’ambiente, ma mette anche in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e di interventi più severi contro l’abbandono dei rifiuti.

Le indagini delle autorità locali

Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in diverse zone della città, gli agenti della polizia locale sono riusciti a documentare il comportamento illecito dell’uomo. Le immagini mostrano chiaramente il 42enne mentre getta rifiuti in vari punti strategici, tra cui una strada tra viale Germania e la ciclostazione. In totale, sono stati abbandonati ben quattro metri cubi di materiale, un gesto che non può essere tollerato in una società civile.

Precedenti e conseguenze legali

Quando gli agenti hanno fermato l’uomo, hanno scoperto che non solo non aveva con sé i documenti, ma che era anche gravato da numerosi precedenti penali. Inoltre, nel 2022, era stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei suoi confronti. Questo caso mette in luce non solo il problema dell’abbandono dei rifiuti, ma anche la questione della gestione dei soggetti con precedenti penali e senza fissa dimora. L’uomo è stato denunciato per abbandono di rifiuti, un reato che, sebbene possa sembrare minore, ha un impatto significativo sulla comunità e sull’ambiente.