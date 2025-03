La comunità si mobilita per ritrovare il ragazzo scomparso nei pressi del liceo.

La scomparsa di Nicola Yuri Bruzzano

Nicola Yuri Bruzzano, un ragazzo di soli 17 anni, è scomparso nella mattina di martedì 11 marzo a Garbagnate Milanese, precisamente nei pressi del liceo Russel Fontana. La sua famiglia ha lanciato un appello accorato sui social media, chiedendo a chiunque avesse informazioni di farsi avanti. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che si è mobilitata per cercare di ritrovarlo.

Le ricerche e l’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le ricerche del giovane. È stata sporta una denuncia di allontanamento volontario, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per rintracciarlo. Nicola potrebbe indossare una giacca e un pantalone scuri, dettagli che potrebbero risultare utili per chiunque lo avvistasse. La famiglia ha chiesto di contattare immediatamente i carabinieri in caso di avvistamenti.

Il supporto della comunità e dell’associazione Penelope

In questo momento difficile, l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, ha offerto il proprio supporto alla famiglia di Nicola. La comunità si è unita in un grande sforzo collettivo, condividendo appelli e informazioni sui social media. Ogni condivisione può fare la differenza e contribuire al ritrovamento del giovane. La famiglia ha espresso il desiderio che Nicola sappia che può tornare a casa in qualsiasi momento, circondato dall’amore e dalla preoccupazione di chi gli vuole bene.