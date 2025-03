Il gup Fiorentini ha disposto il rinvio a giudizio per frode e turbativa d'asta.

Il caso Martinina srl e le accuse di frode

Il rinvio a giudizio della Martinina srl, insieme agli amministratori Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso, segna un capitolo significativo nella gestione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Italia. Le accuse, che includono frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta, emergono da un’indagine condotta dai pubblici ministeri Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, supportata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. La decisione del gup Mattia Fiorentini di portare il caso in aula il 23 maggio prossimo sottolinea la gravità delle accuse e l’attenzione crescente verso le pratiche di gestione dei Cpr.

Condizioni di vita nel Cpr di via Corelli

Le indagini hanno rivelato condizioni di vita all’interno del Cpr di via Corelli a Milano che sono state descritte come “disumane” e “infernali”. Le testimonianze raccolte da associazioni come Naga, BeFree, Asgi e Arci, insieme a quelle di migranti, hanno dipinto un quadro allarmante. Ilaria Salis, europarlamentare, ha descritto il Cpr come un “inferno nascosto nel cuore della città”, evidenziando la presenza di bagni in condizioni terribili, docce con acqua bollente e cibo con date di scadenza manomesse. Queste condizioni sollevano interrogativi non solo sulla gestione della struttura, ma anche sul rispetto dei diritti umani fondamentali.

Le reazioni e le prospettive future

La situazione ha suscitato forti reazioni da parte della società civile e delle istituzioni. Le associazioni coinvolte nel processo si sono costituite parte civile, evidenziando la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei Cpr. La visita di Ilaria Salis ha messo in luce la sofferenza dei migranti, costretti a vivere in condizioni inaccettabili. La prossima udienza del processo rappresenta un momento cruciale per la giustizia e per il futuro dei diritti dei migranti in Italia. La speranza è che questo caso possa portare a un cambiamento significativo nella gestione dei Cpr e a una maggiore attenzione verso le condizioni di vita delle persone più vulnerabili.