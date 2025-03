Cittadini in protesta contro la decisione del sindaco di riservare parcheggi

La situazione attuale a Trezzano sul Naviglio

La recente decisione dell’Amministrazione comunale di Trezzano sul Naviglio di riservare 16 parcheggi in via Gioia alla polizia locale ha scatenato una serie di proteste tra i cittadini. La scelta, che ha come obiettivo quello di garantire un servizio efficiente alle forze dell’ordine, è stata criticata da molti residenti, in particolare da mamme che frequentano la piscina vicina e che ora si trovano costrette a parcheggiare più lontano. La questione ha sollevato interrogativi sull’utilità di tali posti auto, soprattutto considerando che non sono sempre in uso.

Le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Morandi

Il sindaco Giuseppe Morandi ha risposto alle polemiche affermando che la segnaletica installata è provvisoria e che ulteriori chiarimenti saranno forniti con una nuova cartellonistica. Morandi ha difeso la decisione, sostenendo che il dibattito si concentra su un problema inesistente e che ci sono molti altri parcheggi disponibili nelle vicinanze che non vengono utilizzati. Tuttavia, questa posizione non ha placato le proteste, anzi, ha alimentato ulteriormente il malcontento tra i cittadini.

Le richieste dei cittadini

Molti cittadini, uniti nella loro protesta, hanno avviato una raccolta firme per chiedere la revisione della decisione del sindaco. La loro richiesta non è solo legata alla disponibilità di parcheggi, ma include anche l’istituzione di posti riservati per disabili. Nonostante le affermazioni del sindaco che i disabili non possono essere sanzionati per il parcheggio in quegli stalli, i cittadini fanno riferimento a normative dell’Aci che vietano il parcheggio nei posti riservati a mezzi di soccorso e polizia. Questo scambio di opinioni ha trovato spazio anche sui social media, dove il dibattito continua a infiammarsi.