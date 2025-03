Due rapine in un condominio di Milano, un giovane egiziano arrestato dalla polizia.

Il fermo del giovane egiziano

La polizia di Milano ha arrestato un ragazzo egiziano di 21 anni, accusato di aver commesso due rapine in un condominio situato in piazzale Selinunte. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Bonola, che hanno avviato un’indagine dopo la prima rapina avvenuta il 12 febbraio. La vittima, una donna di 44 anni, è stata svegliata nel cuore della notte da un rumore sospetto e si è trovata di fronte a un rapinatore armato di coltello.

La prima rapina: un incubo notturno

La donna, insieme alla figlia minorenne, ha vissuto attimi di terrore quando il giovane è entrato in casa grazie a un ponteggio esterno. Con un coltello puntato contro di lei, il rapinatore ha minacciato la donna, costringendola a consegnare gioielli per un valore di circa 2mila euro e 600 euro in contanti. Questo episodio ha scosso non solo la vittima, ma anche l’intero condominio, che ha iniziato a temere per la propria sicurezza.

La seconda rapina: un colpo in pieno giorno

Il 2 marzo, lo stesso condominio è stato nuovamente preso di mira, ma questa volta il rapinatore ha scelto di colpire in pieno giorno. Si è presentato a un’anziana di 86 anni, offrendosi di riparare lo scaldabagno. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, ha estratto un coltello dalla cucina e l’ha minacciata, fuggendo con 170 euro. Le indagini hanno portato gli agenti a sospettare che il ventunenne fosse coinvolto in entrambi i crimini.

La cattura e le conseguenze legali

Grazie a testimonianze e indagini approfondite, la polizia è riuscita a rintracciare il giovane in un hotel vicino a piazzale Siena. Durante il fermo, gli agenti hanno trovato con lui il mazzo di chiavi del secondo appartamento in cui si era introdotto. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, sottolineando la gravità delle accuse e il pericolo di reiterazione del reato. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei condomini e sull’importanza di una vigilanza attenta da parte dei residenti.