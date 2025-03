Un furto audace interrompe il servizio pubblico, ma la farmacia riapre rapidamente.

Un furto audace nel cuore della notte

La tranquillità di Pieve Emanuele è stata scossa da un audace furto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Alle ore 3.16, l’allarme della farmacia di piazza Puccini ha segnalato un’intrusione. I ladri, dopo aver tagliato e sganciato la saracinesca, hanno forzato la porta per entrare nei locali. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che vedono la loro comunità colpita da atti di vandalismo e criminalità.

Il danno economico e l’interruzione del servizio

Secondo quanto riportato dal Comune, i malviventi hanno aperto la cassa e sottratto il fondo cassa lasciato a fine giornata. Il sindaco Pierluigi Costanzo ha commentato l’accaduto, sottolineando che non si tratta solo di un danno economico, ma di un’interruzione di un servizio pubblico essenziale. La farmacia, infatti, rappresenta un punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità. Fortunatamente, grazie all’impegno degli uffici comunali, il servizio è stato ripristinato in tempi record, permettendo ai cittadini di tornare a usufruire dei servizi offerti.

Indagini in corso e la reazione della comunità

Le indagini sono attualmente in corso, con la polizia locale che sta esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza interne alla farmacia. La comunità di Pieve Emanuele si è mobilitata, esprimendo solidarietà ai proprietari della farmacia e denunciando la gravità di tali atti. Il sindaco Costanzo ha dichiarato che “questi gesti vili offendono Pieve Emanuele e i suoi cittadini”, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza e vigilanza nel territorio. La speranza è che, attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, si possa prevenire il ripetersi di simili episodi in futuro.