Arrestato un rapinatore seriale a Milano: due colpi in un mese

Un cittadino egiziano di 21 anni è stato arrestato dopo due rapine in un condominio di piazzale Selinunte.

Due rapine in un mese: il modus operandi del rapinatore

Negli ultimi mesi, la sicurezza a Milano ha subito un forte incremento grazie all’attività delle forze dell’ordine. Tuttavia, un caso recente ha messo in luce la determinazione di un giovane rapinatore che ha colpito due volte nello stesso stabile di piazzale Selinunte. Il 21enne, di nazionalità egiziana e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un’attenta indagine condotta dal Commissariato Bonola.

Il primo colpo: un intruso armato di coltello

Il primo episodio risale alla notte del 12 febbraio, quando il giovane, insieme a un complice ancora non identificato, è riuscito a entrare nell’appartamento di una donna italiana di 44 anni. Approfittando di un ponteggio esterno, i due rapinatori hanno sorpreso la vittima mentre dormiva con la figlia. Armato di coltello, il rapinatore ha minacciato la donna, costringendola a consegnare monili e contanti per un valore totale di circa 2.600 euro. Questo episodio ha scosso la comunità locale, aumentando la paura tra gli inquilini del condominio.

Il secondo colpo: inganno e minacce

Il secondo colpo è avvenuto il 2 marzo, sempre nello stesso complesso residenziale. Questa volta, il giovane ha adottato un approccio più subdolo, fingendosi un idraulico per guadagnarsi la fiducia di un’anziana di 86 anni. Dopo aver ascoltato una conversazione tra la donna e un vicino, è entrato nell’appartamento, dove si trovava anche il fratello 82enne. Una volta dentro, ha estratto un coltello da cucina, minacciando l’anziana e costringendola a consegnare 170 euro. Prima di fuggire, ha intimato ai due di non contattare le autorità, creando un clima di terrore.

Indagini e arresto del rapinatore

Grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato Bonola, le vittime sono riuscite a fornire descrizioni dettagliate del rapinatore. Dopo giorni di ricerche, il giovane è stato rintracciato in un hotel nei pressi di piazzale Siena, dove è stato arrestato. Al momento dell’arresto, aveva ancora con sé il mazzo di chiavi dell’appartamento in cui si era introdotto durante il secondo colpo. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere, sottolineando la gravità delle accuse di rapina pluriaggravata.