Un'operazione di sgombero per garantire sicurezza e decoro urbano a Cinisello Balsamo.

Un intervento necessario per la sicurezza pubblica

Recentemente, la città di Cinisello Balsamo ha visto un’importante operazione di sgombero nel quartiere Bettola, precisamente in via Galilei. Questo intervento è stato attuato dalla polizia locale in risposta a numerose segnalazioni riguardanti un insediamento abusivo occupato da un gruppo di persone di etnia Rom. Le condizioni dell’area erano diventate insostenibili, con rifugi di fortuna e baracche che accumulavano rifiuti, creando un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente circostante.

La demolizione delle baracche e il ripristino del decoro

Durante l’operazione, gli agenti hanno proceduto non solo allo sgombero del campo, ma anche alla demolizione delle strutture precarie presenti. Questo passo è stato fondamentale per ripristinare il decoro urbano e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate per i residenti della zona. La protezione civile ha svolto un ruolo cruciale, provvedendo al taglio degli arbusti per rendere l’area più controllabile e sicura. L’apertura di spazi tra la vegetazione ha facilitato il monitoraggio dell’area, prevenendo future occupazioni abusive.

Il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, e l’assessore alla Sicurezza, Riccardo Malavolta, hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione. “Si è trattato di un’operazione impegnativa per le condizioni dell’area che ha permesso di ripristinare il decoro e di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate”, hanno dichiarato. Inoltre, hanno voluto ringraziare gli operatori della Nord Milano Ambiente e i volontari della Protezione Civile per il loro prezioso contributo durante l’intervento.

Un passo verso una Cinisello Balsamo più sicura

Questa operazione di sgombero rappresenta un passo importante verso una Cinisello Balsamo più sicura e vivibile. Le autorità locali si impegnano a monitorare la situazione e a prevenire future occupazioni abusive, garantendo così un ambiente sano per tutti i cittadini. La collaborazione tra le forze dell’ordine, la protezione civile e i cittadini è fondamentale per mantenere il decoro urbano e la sicurezza pubblica.