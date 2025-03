Un tentativo di rapina finito in tragedia: i dettagli dell'omicidio di Luciano Muttoni

Un tentativo di rapina che si trasforma in omicidio

La tragica vicenda di Luciano Muttoni, un cinquantottenne trovato morto nella sua abitazione a Valbrembo, ha scosso la comunità locale. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l’omicidio sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina, avvenuto venerdì sera. Due uomini, un italiano di 25 anni e un polacco di 24, sono stati arrestati in relazione al crimine. L’italiano, con precedenti penali, ha confessato di aver colpito Muttoni con una pistola scacciacani e di averlo aggredito con pugni e calci, causando ferite mortali.

La confessione e la ricostruzione dei fatti

Il giovane ha fornito dettagli inquietanti riguardo all’omicidio, rivelando che, dopo aver colpito Muttoni, i due si sono allontanati dalla scena del crimine a bordo della Volkswagen Golf della vittima, portando con sé oggetti personali come il telefono e carte di credito. La refurtiva è stata poi abbandonata nei campi e nei boschi circostanti. Le indagini hanno rivelato che la notte prima del ritrovamento del corpo, una pattuglia dei carabinieri aveva fermato l’auto della vittima, denunciando quattro individui per ricettazione, poiché non erano in grado di giustificare il possesso del veicolo.

La scoperta del corpo e le indagini

Il corpo di Luciano Muttoni è stato scoperto dalla fidanzata, che non riusciva a contattarlo da venerdì sera. La scena del crimine era agghiacciante: il cadavere giaceva in una pozza di sangue. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno permesso agli investigatori di collegare il presunto omicida all’auto fermata dai carabinieri. L’indagato ha dichiarato di aver pianificato la rapina e di aver reagito in modo violento quando Muttoni ha cercato di difendersi.

Un uomo solo e una vita interrotta

Luciano Muttoni viveva da solo e spesso affittava la sua casa su piattaforme online, utilizzando la sua Volkswagen Golf per accompagnare i turisti. La sua vita, purtroppo, è stata spezzata da un atto di violenza insensato. Questo tragico evento ha messo in luce non solo la vulnerabilità delle persone che vivono sole, ma anche la necessità di una maggiore sicurezza nelle comunità. La storia di Muttoni è un triste promemoria di come la criminalità possa colpire chiunque, in qualsiasi momento.