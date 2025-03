Una perturbazione atlantica porterà piogge intense e persistenti su Milano e gran parte d'Italia.

Una settimana di pioggia a Milano

Milano si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da un clima grigio e piovoso. Secondo le previsioni meteorologiche fornite da 3Bmeteo, la città sarà colpita da una perturbazione di origine atlantica che porterà piogge abbondanti e persistenti. Gli esperti avvertono che i fenomeni meteorologici non si limiteranno a Milano, ma interesseranno gran parte dell’Italia, con accumuli pluviometrici significativi in molte regioni.

Le cause del maltempo

La causa principale di questa ondata di maltempo è una saccatura che si estende dal comparto scandinavo fino alla Spagna. Questa situazione meteorologica favorirà l’arrivo di correnti sud-occidentali, portando con sé aria mite e umida. Nonostante le piogge intense, le temperature non scenderanno a livelli invernali: le minime si attesteranno intorno ai 7-8°C, mentre le massime non supereranno i 12°C. Questo clima mite potrebbe favorire la caduta di neve solo sulle Alpi, a quote medio-alte.

Previsioni per Milano e oltre

Le previsioni indicano che Milano sarà sotto l’influenza del maltempo per tutta la settimana, con l’unica possibilità di una giornata di sole prevista per domenica 16 marzo. Tuttavia, gli esperti avvertono che è ancora presto per confermare questa previsione. Le zone più colpite dalle piogge saranno quelle settentrionali e centrali tirreniche, con accumuli che potrebbero superare i 200-300 mm in alcune aree. La Sardegna e la Campania potrebbero essere le uniche regioni del Sud a subire effetti significativi.

Impatto sulle attività quotidiane

Il maltempo avrà un impatto notevole sulla vita quotidiana dei milanesi. Le strade bagnate e le condizioni meteorologiche avverse potrebbero causare disagi nei trasporti e nelle attività all’aperto. È consigliabile prestare attenzione e adottare misure di sicurezza, soprattutto per chi deve spostarsi. Inoltre, le autorità locali potrebbero emettere avvisi per allerta meteo, invitando i cittadini a rimanere informati sulle condizioni climatiche.