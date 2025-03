L'ex campione del mondo di ciclismo arrestato per violazione degli obblighi familiari

Un arresto inaspettato

Lunedì 10 marzo, l’ex campione del mondo di ciclismo Romans Vainsteins è stato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, al suo arrivo da Riga, capitale della Lettonia. La notizia ha sorpreso molti, considerando il suo passato brillante nel mondo del ciclismo. Vainsteins, 52 anni, deve scontare una pena di quattro mesi per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Bergamo, dove dovrà scontare la sua pena.

La carriera di un campione

Nato a Riga, Vainsteins ha iniziato la sua carriera nel ciclismo professionistico nel 1998, rapidamente affermandosi come uno dei talenti più promettenti. Nel 1999, con la squadra Vini Caldirola-Sidermec, ha ottenuto dieci vittorie, tra cui due tappe alla Tirreno-Adriatico e il titolo nazionale lettone. Il suo momento di gloria è arrivato nel 2000, quando ha conquistato il titolo di campione del mondo a Plouay, in Francia, superando avversari di grande calibro come Oscar Freire.

Un declino inaspettato

Nonostante il successo iniziale, la carriera di Vainsteins ha subito un declino. Dopo il suo trionfo mondiale, ha firmato con la squadra belga Domo-Farm Frites, ma non è riuscito a esprimere il suo potenziale. Il terzo posto alla Parigi-Roubaix nel 2001 è stato il suo risultato più significativo in quel periodo. Tuttavia, problemi fisici e una sola vittoria nel 2003 hanno segnato l’inizio della sua parabola discendente. Il 2004, trascorso con la Lampre, è stato l’ultimo anno della sua carriera, chiudendo un capitolo che aveva promettente inizio ma un finale deludente.