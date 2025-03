Un rider di 35 anni è in condizioni critiche dopo un incidente in viale Umbria.

Un incidente drammatico a Milano

Domenica sera, 9 marzo, un grave incidente stradale ha scosso Milano, precisamente all’incrocio tra viale Umbria e via Filippino degli Organi. Un rider di 35 anni, originario del Bangladesh, è stato coinvolto in uno scontro con un’auto Smart, riportando ferite critiche. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, in una zona della circonvallazione sud-est della città, dove la mancanza di semafori rende gli incroci particolarmente pericolosi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime indagini condotte dalla polizia locale, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza. La giovane donna al volante della Smart stava percorrendo viale Umbria in direzione nord, quando il rider, in sella alla sua bicicletta elettrica, si è immesso nell’incrocio provenendo dalla sinistra dell’auto. Purtroppo, il ciclista non ha dato la precedenza, causando un violento impatto. Le autorità stanno attualmente ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto, raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni presenti sul luogo.

Intervento dei soccorsi e condizioni del rider

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati allertati e sono intervenuti in codice rosso, con un’ambulanza e un’automedica. I medici hanno stabilizzato il rider sul posto prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono state giudicate critiche, e gli aggiornamenti sul suo stato di salute sono attesi nelle prossime ore. La giovane donna alla guida della Smart, che ha prontamente segnalato l’incidente ai soccorsi, è risultata lucida e cosciente al momento dell’impatto. I test preliminari per alcool e droghe hanno dato esito negativo, ma le indagini continuano per chiarire ogni aspetto della vicenda.