Un grave incidente coinvolge un rider a Milano, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale.

Un incidente preoccupante

Nella serata di domenica 9 marzo, un grave incidente ha coinvolto un rider di 35 anni a Milano, precisamente all’incrocio tra viale Umbria e via Filippino degli Organi. L’uomo, originario del Bangladesh, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, e la dinamica è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia locale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una mancata precedenza. La ragazza alla guida della Smart stava percorrendo viale Umbria in direzione Nord, mentre il rider, in sella alla sua bici elettrica, si sarebbe immesso nell’incrocio senza dare la precedenza. Questo ha portato a un violento impatto, che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica, che hanno stabilizzato il rider prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso.

Le conseguenze e le preoccupazioni per la sicurezza

Le condizioni del rider sono delicate e la situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale per i ciclofattorini a Milano. Solo pochi mesi fa, un altro incidente mortale aveva coinvolto un rider di 45 anni, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori del settore. La conducente della Smart, che ha chiamato i soccorsi, è risultata lucida e negativa ai test alcolemici e tossicologici, ma ciò non allevia le preoccupazioni per la sicurezza degli utenti della strada, in particolare per i ciclisti e i rider che operano in un contesto urbano sempre più trafficato.