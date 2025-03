Un incendio ha colpito un'auto e un capannone a Fizzonasco, senza feriti.

Un incendio inaspettato nella serata di domenica

La serata di domenica 9 marzo ha visto un evento drammatico a Fizzonasco, una frazione di Pieve Emanuele, situata nell’hinterland sud di Milano. Poco dopo le 22, un incendio ha avvolto un’automobile parcheggiata in via Marche, generando un allerta immediata tra i residenti e le autorità locali. Le fiamme, alte e minacciose, hanno attirato l’attenzione dei passanti e hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Intervento rapido dei vigili del fuoco

La risposta dei vigili del fuoco è stata rapida ed efficace. Sul luogo dell’incendio sono giunti cinque mezzi del comando provinciale, supportati da un’ambulanza in codice rosso della Croce Rossa di Opera. Grazie alla prontezza degli operatori, le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando danni più gravi. Tuttavia, il fuoco ha danneggiato non solo l’auto, ma ha anche interessato una parete e parte della copertura di un capannone attiguo, sebbene i danni siano stati contenuti.

Indagini in corso per chiarire le cause

Nonostante l’incendio sia stato rapidamente controllato, i contorni della vicenda rimangono poco chiari. I carabinieri della compagnia di San Donato sono attualmente impegnati in accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra i presenti, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona, che chiedono maggiore sicurezza e prevenzione per evitare simili eventi in futuro.