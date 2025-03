Due marocchini arrestati per ricettazione dopo un furto in un parco milanese.

Un furto audace nel Parco Sempione

Sabato pomeriggio, Milano è stata teatro di un audace furto che ha portato all’arresto di due uomini. Un giovane colombiano di 19 anni, mentre si godeva una giornata di sole nel Parco Sempione, ha subito il furto del suo cellulare. Il ladro, un ragazzo sconosciuto, ha approfittato della distrazione del giovane per impossessarsi del dispositivo, che è stato successivamente geolocalizzato in via Imbonati. Questo episodio ha attivato immediatamente le forze dell’ordine, che si sono messe in moto per recuperare il telefono rubato.

Intervento tempestivo della polizia

Gli agenti del Commissariato Centro, dopo aver ricevuto la denuncia, hanno seguito il segnale del cellulare rubato fino a una sala giochi in viale Marche. Grazie alle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a monitorare i movimenti di due marocchini di 45 e 36 anni, sospettati di essere coinvolti nella ricettazione. Le immagini hanno rivelato uno scambio sospetto tra i due uomini e un terzo complice, che è riuscito a fuggire. Questo scambio ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire.

Il sequestro e gli arresti

Quando la polizia ha bloccato i due uomini, il 45enne è stato trovato in possesso di due cellulari, uno dei quali è risultato essere quello rubato al giovane colombiano. Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto un bottino sorprendente: 19 smartphone e 2 notebook, tutti avvolti in carta stagnola, all’interno di uno zaino. Il valore totale della merce sequestrata ammonta a circa 22mila euro. Il 36enne, invece, è stato trovato con 60 euro in contante, provento della vendita di uno dei cellulari rubati. Entrambi sono stati arrestati per ricettazione e sono stati avviati ulteriori accertamenti per identificare il terzo complice.

Un problema crescente a Milano

Questo episodio mette in luce un problema crescente di furti e ricettazione a Milano. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella lotta contro la criminalità, ma la rapidità con cui avvengono questi crimini richiede una vigilanza continua. La collaborazione tra cittadini e polizia è fondamentale per contrastare efficacemente questi fenomeni. La denuncia tempestiva di furti e la segnalazione di comportamenti sospetti possono fare la differenza nel recupero della merce rubata e nell’arresto dei colpevoli.