Un malfunzionamento della caldaia provoca una fuga di gas in un palazzo di San Siro.

Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Nella serata di domenica 9 marzo, un episodio di emergenza ha colpito una palazzina al civico 21 di via Ricciarelli, nel quartiere San Siro di Milano. Intorno alle 21.30, i vigili del fuoco sono stati allertati per una sospetta fuga di gas, segnalata da Unareti. L’intervento immediato delle autorità ha permesso di evitare conseguenze gravi per gli abitanti della palazzina.

Le cause della fuga di monossido di carbonio

Durante le operazioni di accertamento, è stato scoperto che un appartamento al primo piano era stato saturato da monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento della caldaia. La densità del gas all’interno degli ambienti ha raggiunto livelli preoccupanti, pari a 500 ppm, rendendo necessario l’intervento dei pompieri per garantire la sicurezza dei residenti. Fortunatamente, nessuno degli abitanti è rimasto intossicato, grazie alla prontezza delle operazioni di evacuazione.

Operazioni di evacuazione e messa in sicurezza

In totale, 20 persone sono state evacuate dalla palazzina per precauzione. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 2 del mattino per far fuoriuscire il gas, utilizzando ventilatori meccanici per garantire un’adeguata ventilazione degli spazi. Solo dopo aver accertato che la situazione fosse sotto controllo, le famiglie hanno potuto rientrare nei loro appartamenti, riportando la normalità nella zona. Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza domestica e della manutenzione degli impianti di riscaldamento, per prevenire situazioni di pericolo simili in futuro.