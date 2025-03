Due istituti evacuati dopo una minaccia di ordigno esplosivo ricevuta via social.

Un allerta inaspettato

Lunedì mattina, Milano è stata scossa da un allerta di sicurezza che ha coinvolto due scuole della zona di Cimiano. Gli studenti dei licei Besta e Natta sono stati evacuati a causa di una minaccia di bomba ricevuta tramite un messaggio sui social network. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra genitori e autorità, evidenziando la necessità di una vigilanza costante in ambito scolastico.

La dinamica dell’evacuazione

La situazione si è sviluppata intorno alle nove e mezza, quando un messaggio in lingua araba ha allertato il personale scolastico riguardo la presunta presenza di un ordigno all’interno del liceo Besta. Immediatamente, le autorità competenti sono intervenute, con i mezzi della questura e gli artificieri che si sono precipitati sul posto per verificare la veridicità della minaccia. L’evacuazione è stata gestita in modo rapido e ordinato, garantendo la sicurezza degli studenti e del personale.

Rientro in classe e riflessioni sulla sicurezza

Verso le undici e mezza, dopo aver effettuato i controlli necessari, gli studenti sono stati autorizzati a rientrare nelle aule. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole, un tema di crescente importanza in un’epoca in cui le minacce possono arrivare da qualsiasi direzione, anche attraverso i social media. Le istituzioni scolastiche e le forze dell’ordine stanno lavorando insieme per garantire un ambiente sicuro per tutti gli studenti.