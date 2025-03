Un episodio di violenza in metropolitana scuote Milano, indagini in corso.

La serata di domenica 9 marzo ha visto un tragico episodio di violenza nella stazione della metropolitana di Cadorna, a Milano. Una giovane di soli 15 anni è stata accoltellata da un gruppo di ragazzini, in un contesto di aggressione che ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i cittadini. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30, mentre la ragazza si trovava con un’amica sulle scale della fermata della linea M1.

Il catcalling e la reazione della vittima

Secondo quanto riportato, la giovane ha subito un episodio di catcalling da parte di tre ragazzi, un comportamento inaccettabile che ha scatenato la sua reazione. La ragazza ha risposto con uno schiaffo a uno di loro, ma questa azione ha innescato una reazione violenta. I tre aggressori, in un gesto di ritorsione, hanno inseguito la giovane e l’hanno accoltellata al volto, causando un grave ferita sopra il sopracciglio sinistro. Questo episodio mette in luce non solo la violenza giovanile, ma anche la necessità di affrontare il problema del catcalling e delle molestie nelle aree pubbliche.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Immediatamente dopo l’aggressione, alcuni passeggeri presenti nella stazione hanno lanciato l’allerta, contattando il numero di emergenza 112. Gli agenti della polizia metropolitana e i soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente. La giovane è stata stabilizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici hanno provveduto a suturare la ferita. Le indagini sono attualmente in corso, con la polizia che sta analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per identificare gli aggressori, descritti come ragazzini dai tratti somatici nordafricani. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle metropolitane e sull’efficacia delle misure di prevenzione della violenza giovanile.