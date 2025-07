Soluzioni connesse affidabili per professionisti, ambito residenziale, terziario: l’offerta BTicino

Le interfacce di comando, i dispositivi domotici e i sistemi connessi rappresentano da anni l’eccellenza del Made in Italy applicata al mondo dell’impiantistica.

BTicino è tra i principali attori internazionali nel campo delle infrastrutture elettriche e digitali per gli edifici. Parte del Gruppo Legrand, il brand si distingue per la sua capacità di coniugare innovazione tecnologica, estetica e funzionalità, offrendo soluzioni pensate per migliorare la qualità della vita negli ambienti residenziali e nel settore terziario. Le interfacce di comando, i dispositivi domotici e i sistemi connessi rappresentano da anni l’eccellenza del Made in Italy applicata al mondo dell’impiantistica.

Un tratto distintivo dell’approccio BTicino è l’attenzione all’evoluzione delle esigenze degli utenti e dei professionisti, con uno sguardo sempre rivolto alla sostenibilità, alla connettività e alla semplificazione dei processi di installazione. La combinazione tra design riconoscibile e affidabilità tecnica rende ogni prodotto non solo funzionale, ma anche parte integrante dello spazio in cui è installato.

La gamma BTicino disponibile su Sonepar Italia copre un ampio ventaglio di applicazioni. Tra le soluzioni più innovative spicca MatixGO, la linea connessa che unisce estetica, semplicità e sostenibilità. Progettata per adattarsi a ogni tipo di ambiente, offre una soluzione di montaggio evoluta con profili in gomma per una perfetta aderenza al muro, un pratico sistema di sgancio e centraggio rapido e la possibilità di integrare la nuova IdroGO, soluzione che consente di raggiungere un grado di impermeabilità IP55.

Le versioni smart permettono inoltre la gestione dei consumi elettrici, della temperatura e degli scenari domestici, controllabili tramite App Home + Control e comandi vocali compatibili con Apple, Google e Amazon.

Accanto a MatixGO, BTicino propone le colonnine Green’Up, pensate per la ricarica in corrente alternata di veicoli elettrici in contesti residenziali e piccolo terziario. Disponibili in versioni monofase e trifase, si distinguono per la robustezza (fino a IK10), la protezione (IP54) e la gestione intelligente da App via Bluetooth.

Le soluzioni per la Smart Home Bticino, invece, offrono sistemi integrati per l’automazione domestica. Tra le funzioni principali: la gestione evoluta dell’illuminazione, la termoregolazione in collaborazione con Netatmo, videocitofoni wi-fi touch screen e dispositivi di sicurezza intelligenti connessi in rete.

La proposta, poi, si estende all’ambito Datacom, con sistemi di cablaggio strutturato BTnet e gruppi di continuità UPS a marchio Legrand, in grado di garantire la massima affidabilità nelle reti dati e nei data center.

Tutti i prodotti del brand sono acquistabili online attraverso il portale di Sonepar Italia, azienda leader nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, parte del Gruppo internazionale Sonepar.

La piattaforma, in particolare, è progettata per offrire ai professionisti un’esperienza completa, sicura e funzionale. Ogni articolo è accompagnato da schede tecniche dettagliate, indicazioni di disponibilità e opzioni di consegna flessibili, entro 24 ore, per ottimizzare tempi e modalità di approvvigionamento.

Accanto al canale e-commerce, Sonepar Italia mette a disposizione una rete capillare di oltre 165 punti vendita su tutto il territorio nazionale, cinque centri distributivi strategici e un team di consulenti specializzati in grado di supportare installatori, progettisti e manutentori in ogni fase del lavoro.

La sinergia tra la qualità dei prodotti BTicino e l’affidabilità della rete Sonepar, infine, rappresenta una risposta completa per chi opera nel mondo dell’elettricità e dell’innovazione.