Dove trovare gelato senza glutine e vegano a Cologno Monzese: la proposta di Maggi’s

Un laboratorio che propone gelato gourmet, opzioni per celiaci, vegani e diabetici, e dolci artigianali per ogni occasione

Maggi’s è una gelateria artigianale a Cologno Monzese che mette al centro sapori tradizionali, materie prime selezionate e attenzione alle esigenze alimentari di tutti. Il laboratorio produce quotidianamente gusti classici e proposte più sperimentali, lavorando con ingredienti controllati e seguendo pratiche pensate per garantire qualità, sicurezza e creatività negli abbinamenti.

Il laboratorio e l’offerta

Il cuore della produzione è un laboratorio locale dove il gelato viene mantecato a mano ogni giorno. Oltre alle vasche di gelato, il locale propone crepes, waffle e dolci da banco, con formati e percorsi dedicati a chi richiede prodotti senza contaminazioni. Le ricette nascono dalla selezione di materie prime di prima scelta e da prove in laboratorio pensate per esaltare cremosità e intensità aromatica.

Opzioni senza glutine e procedure dedicate

Maggi’s offre una linea di prodotti certificati gluten free pensata per chi soffre di celiachia. Le preparazioni avvengono con postazioni e strumenti separati, etichettatura chiara e protocolli di pulizia rigorosi per minimizzare il rischio di contaminazione crociata. Il personale è formato e sottoposto a verifiche periodiche; la direzione mantiene documentazione aggiornata e certificazioni riconosciute per tutelare i consumatori.

Proposte vegane e varianti a ridotto contenuto di zuccheri

Per chi segue una dieta plant-based ci sono basi vegetali — a base di mandorla, riso o soia — studiate per garantire una consistenza vellutata senza derivati animali. Le bilanciature di grassi vegetali e i processi di mantecazione sono ottimizzati per preservare struttura e gusto. Inoltre la gelateria propone opzioni a ridotto contenuto di zuccheri, dolcificate con edulcoranti naturali o miscele a basso indice glicemico, adatte a chi controlla l’apporto glucidico ma non vuole rinunciare al piacere del gelato.

Sicurezza e tracciabilità

Le misure operative prevedono separazione fisica delle linee di lavoro, utilizzo di attrezzature dedicate e pulizie programmate con protocolli specifici. Questo sistema migliora la tracciabilità degli ingredienti e consente ai clienti di scegliere con più fiducia prodotti indicati come senza glutine. Sono in essere controlli interni regolari e aggiornamenti formativi per il personale, così da monitorare l’efficacia delle procedure nel tempo.

Gusto e creatività gourmet

Accanto ai gusti tradizionali, Maggi’s sperimenta abbinamenti gourmet che combinano creme classiche con frutta di stagione, spezie e ingredienti locali. L’approccio resta artigianale ma aperto all’innovazione: ogni ricetta viene testata per bilanciare dolcezza, struttura e persistenza aromatica, offrendo esperienze sia per i palati più tradizionalisti sia per chi cerca profili sensoriali più complessi.

Informazioni e contatti

Per informazioni su gusti disponibili, opzioni senza glutine o vegane, e per prenotare dolci personalizzati per eventi, è possibile contattare Maggi’s:

– Tel. 388 7550976

– Tel. 02 27301563

I punti vendita si trovano a Cologno Monzese in Via Giuseppe Mazzini 4 e in Via Indipendenza 19.

La direzione conferma l’impegno continuo nel mantenere procedure aggiornate e monitoraggi regolari per garantire prodotti sicuri e di qualità. Se hai esigenze dietetiche particolari o vuoi prenotare una preparazione su misura, il personale sarà felice di aiutarti.