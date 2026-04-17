Primavera a QC Terme: ombrelloni floreali, Fuorisalone in accappatoio e l’arrivo di QC Treviso

Qc Terme porta la primavera nei suoi centri con arredi firmati Ethimo, un Fuorisalone in accappatoio a Milano, un Flower Bar a Brera e l'annuncio del resort QC Treviso

La primavera trasforma gli spazi e le esperienze: QC Terme ha svelato la propria campagna stagionale in una presentazione milanese che mette al centro design, eventi e crescita territoriale. L’obiettivo è offrire ai visitatori non solo trattamenti termali ma un percorso sensoriale che unisce natura, estetica e ospitalità tipica del marchio.

Dietro l’operazione c’è un mix di collaborazioni e un piano di aperture: dalle installazioni all’aperto firmate con partner del settore agli appuntamenti collaterali al Salone del Mobile, fino all’annuncio di un nuovo resort nella Marca Trevigiana. Il progetto vuole essere contemporaneo e coerente con l’identità QC.

Il concept stagionale: risveglio naturale e atmosfera retrò

La direzione creativa, guidata da Alessandro Bolis, ha ideato un allestimento che celebra il ritorno della natura con un linguaggio visivo dal gusto leggermente vintage. L’intervento prevede circa 250 ombrelloni decorati con motivi di fiori e uccellini, accompagnati da 500 lettini e 350 sdraio, pensati per ricreare angoli di relax immersi in un’ambientazione bucolica. Questa scelta vuole trasformare il tempo in spa in un momento scenografico, che si può vivere sia sdraiati sia passeggiando tra i giardini.

Progettazione e partner

Per la realizzazione QC ha collaborato con Ethimo, azienda leader nel settore dell’arredo outdoor, e con Simone Guidarelli per le grafiche. L’intervento non è limitato all’Italia: la campagna sarà replicata anche in centri internazionali come New York e Chamonix, a sottolineare la volontà del gruppo di uniformare l’estetica e l’offerta su scala globale.

Iniziative legate al Salone del Mobile

In concomitanza con il Salone del Mobile, QC propone formule originali per coniugare design e benessere. Arianna Zuffada, direttrice marketing, ha annunciato due iniziative principali pensate per il periodo dal 20 al 26 aprile: un’esperienza di Fuorisalone direttamente nel centro storico di Milano e un pop-up in Brera dedicato ai visitatori del distretto del design.

Fuorisalone in accappatoio a QC Milano

La proposta più singolare è un percorso che permette di visitare il Fuorisalone di Ethimo indossando un accappatoio, con accesso gratuito e su prenotazione per 300 persone. Per partecipare sarà necessario ottenere un codice distribuito sui canali social di QC, con cui si potrà registrare fino a due persone e trascorrere l’intera giornata all’interno della spa. L’iniziativa mira a fondere l’esperienza espositiva con il tempo dedicato al relax, offrendo una lettura inedita del design come esperienza sensoriale.

Flower Bar a Brera e promozioni per i visitatori

Nel cuore del Design District, QC allestirà un Flower Bar in Corso Garibaldi 104 operativo per tutta la giornata dal 20 al 26 aprile. L’idea è portare i giardini fuori dai centri termali, distribuendo un fiore omaggio e un voucher per un ingresso 2×1 al centro di QC Milano: una persona entra gratuitamente mentre l’altra paga il biglietto. Per ricevere il voucher è richiesta una breve registrazione con i dati di contatto, elemento che unisce promozione e raccolta profilazioni per il servizio.

Obiettivi dell’operazione urbana

Questa iniziativa ha una doppia funzione: da un lato valorizzare il quartiere e le attività del Design District, dall’altro invitare i visitatori a trasformare una giornata di fiera in un momento di benessere. Il marketing esperienziale qui diventa strumento di engagement diretto, con ricadute sulla percezione del brand e sulla fidelizzazione.

Espansione in Veneto e nuove tendenze di intrattenimento

Sul fronte dell’ampliamento della rete, Alberto Arrighi ha confermato l’apertura di un nuovo resort a Ponzano Veneto, a metà strada tra Venezia e Treviso. Si tratta di una struttura che includerà circa una sessantina di camere e una spa con capienza stimata per circa 400 persone. L’intervento segna l’ingresso di QC in una regione dove il gruppo non aveva ancora una presenza radicata, con l’obiettivo di intercettare una domanda locale e turistica per un’offerta di qualità.

Soft clubbing: benessere e musica

Tra le proposte in cantiere per l’estate emerge il concetto di soft clubbing: serate in spa che combinano atmosfere musicali, luci ricercate e mood rilassato. L’intento è ridefinire il concetto di intrattenimento all’interno di un contesto dedicato al benessere, creando occasioni in cui la musica accompagna il relax senza sovrapporsi al carattere rigenerante dell’esperienza QC.