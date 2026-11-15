Dalla stazione di Albairate-Vermezzo alle scuole di Corsico, le linee della SP30 cambiano orario per migliorare gli spostamenti di studenti e pendolari.

Dopo oltre due anni di richieste e confronti, il sistema del trasporto pubblico locale nel Milanese Ovest inizia a dare i primi risultati. L’assessore ai Trasporti di Vermezzo con Zelo, Irene Murgia, ha lavorato con i comuni lungo la SP30 per migliorare il servizio, pur senza poter ottenere corse aggiuntive.

Il motivo è noto: l’Agenzia dei Trasporti non dispone dei fondi necessari e il nuovo affidamento dei servizi è previsto entro la fine del 2027. Per questo Vermezzo con Zelo, Gudo Visconti e Risate hanno scelto di intervenire sugli orari e sui percorsi già esistenti, puntando a migliorare le coincidenze con la stazione FS di Albairate-Vermezzo e i collegamenti verso gli istituti scolastici di Corsico.

Le modifiche alle linee Z553, Z555 e Z560

Le nuove corse sono operative da questa settimana. Sulla linea Z553 (corsa 104) il mezzo che transita sulla SP30 a Vermezzo alle 6:53 arriva in stazione ad Albairate alle 6:57, in tempo per la coincidenza con i treni delle 7.06 e delle 7.16 diretti a Milano. Gli studenti possono così raggiungere la città senza lunghe attese.

Sulla linea Z555 (corsa 123) il passaggio in stazione ad Albairate è fissato alle 15.15, pensato per studenti e lavoratori che rientrano da Milano. La linea Z560 (corsa 102, dedicata alle scuole di Corsico) anticipa la corsa pomeridiana alle 14.40, mentre lo scorso anno partiva alle 15.10. Il cambiamento risponde al fatto che gran parte degli studenti esce da scuola alle 14.

Il ruolo della stazione e dei pendolari

Murgia indica nel passaggio delle linee dalla stazione il risultato più rilevante, insieme alla corsa per Corsico, scelta da molte famiglie per la qualità delle scuole del comune. L’obiettivo era raccogliere le richieste degli utenti del trasporto pubblico, in particolare di chi non usa l’auto e dipende da bus e treni. Secondo l’assessore, queste modifiche rispondono in modo stabile alle esigenze di chi va e torna da scuola.

Gli interventi procedono per piccoli passi. Riducono i disagi senza eliminarli del tutto. Murgia ringrazia l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e la società Stav per il dialogo e la disponibilità a recepire le necessità del territorio. Il Comune proseguirà il monitoraggio del servizio.

Le modifiche danno una risposta rapida a pendolari e famiglie, in attesa del nuovo programma di bacino previsto tra un anno.