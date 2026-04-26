Sciopero ATM a Milano, orari e servizi a rischio il 24/04/2026

Un venerdì segnato dallo sciopero ATM: orari, motivazioni e consigli per spostarsi in città

La mattina del 24/04/2026 ha portato con sé incertezza per chi usa il trasporto pubblico a Milano. È stato infatti indetto uno sciopero dal sindacato Confial Trasporti che interessa il gruppo ATM e alcuni servizi collegati, generando possibili interruzioni e rallentamenti su metropolitana, tram e bus.

Le prime comunicazioni ufficiali hanno segnalato una circolazione ancora regolare nelle prime fasi della mattinata, ma la situazione viene mantenuta sotto stretta osservazione dalle autorità e dall’azienda.

Per chi si muove quotidianamente in città l’incognita resta: le fasce di garanzia e gli orari dello sciopero determinano se sarà possibile raggiungere lavoro, scuola o impegni. L’evento interessa non solo il centro urbano, ma anche collegamenti periferici e servizi locali come la funicolare Como-Brunate e la rete Net in alcune zone della Lombardia. In questo articolo spieghiamo gli orari, le ragioni della protesta e proponiamo indicazioni pratiche per i pendolari.

Orari e servizi coinvolti

Secondo le comunicazioni ufficiali, il nucleo centrale dello stop riguarda le linee del gruppo ATM e si svolge nella fascia compresa tra le 8:45 e le 15:00. Ciò significa che il servizio dovrebbe circolare regolarmente fino alle 8:45 e poi riprendere la piena operatività a partire dalle 15:00 e fino al termine del servizio serale. Parallelamente, la funicolare Como-Brunate ha un orario differente: è prevista a rischio dalle 8:30 alle 16:30. Anche alcune linee Net saranno coinvolte con cicli di astensione differenziati.

Impatto sulle metropolitane, tram e autobus

La possibile sospensione interessa la totalità delle modalità urbane: metropolitane, tram e autobus. Per i pendolari ciò si traduce in frequenze ridotte, corse cancellate e maggiori tempi di attesa alle stazioni e alle fermate. Le fasce di garanzia indicate consentono però uno spostamento limitato in mattinata e nel pomeriggio, motivo per cui è fondamentale verificare in tempo reale lo stato delle linee attraverso i canali ufficiali ATM, app di mobilità e aggiornamenti del ministero delle Infrastrutture.

Servizi locali: Net e funicolare Como-Brunate

Oltre al perimetro urbano, lo sciopero coinvolge servizi di area vasta: la rete Net a Monza prevede astensioni dalle 14:50 fino al termine del servizio (circa 18:50), mentre a Trezzo sull’Adda i bus Net sono a rischio nella fascia 8:45-15:00. La sospensione della funicolare Como-Brunate può creare effetti a catena sul traffico locale e sui turisti che utilizzano il collegamento per spostarsi tra lago e collina.

Motivazioni della protesta

La piattaforma rivendicativa presentata da Confial Trasporti è ampia e va oltre la sola richiesta salariale. Tra i punti salienti emergono la rimozione delle barriere architettoniche per garantire accessibilità reale, la revisione delle dinamiche retributive ritenute discriminatorie, e la gestione più equa dei contratti aziendali. Altri temi ricorrenti riguardano il welfare, la logistica quotidiana dei dipendenti e gli investimenti nelle infrastrutture di sostegno alla transizione verso la mobilità elettrica.

Richieste su welfare e condizioni di lavoro

Le richieste includono misure pratiche come canoni d’affitto agevolati per il personale, parcheggi riservati e luoghi adeguati per le pause. Sul piano operativo il sindacato chiede la riduzione degli spostamenti «disagiati» dovuti ai cambi di linea e una migliore gestione delle pause notturne e delle soste tecniche. Sono presenti anche istanze relative a formazione del personale, criteri disciplinari e servizi di assistenza ai cittadini, oltre a una pianificazione più efficiente delle ricariche per gli autobus elettrici.

Come muoversi: consigli pratici per i pendolari

In presenza di uno sciopero programmato è utile pianificare alternative: valutare lo smart working, posticipare spostamenti non essenziali o scegliere mezzi alternativi come biciclette, car sharing o servizi di taxi nei momenti critici. Consultare in anticipo il sito e i canali social di ATM, attivare notifiche dalle app di mobilità e verificare le condizioni delle singole linee riduce l’incertezza. Per chi deve comunque viaggiare, partire prima del previsto, condividere vetture o preferire percorsi a piedi per il primo/ultimo tratto può limitare l’impatto dello sciopero sulla giornata.