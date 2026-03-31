ZTL Isola a Milano: le domande dei residenti sulla nuova limitazione

Manca poco all'attivazione della ZTL: i residenti segnalano problemi di comunicazione e difficoltà pratiche

Si avvicina l’attivazione della ZTL nel quartiere Isola e con essa emergono numerosi interrogativi tra chi abita e lavora in zona. Il nuovo provvedimento riguarda un quadrilatero preciso e introduce limitazioni serali e notturne che mirano a ridurre il traffico, ma sollevano dubbi pratici su accessi, sosta e gestione delle attività locali.

Le preoccupazioni arrivano soprattutto dal Comitato Isola Milano Futura, che sottolinea come la comunicazione verso la cittadinanza non sia stata percepita come sufficiente, in particolare per una popolazione con una larga percentuale di anziani e persone non digitali. Tra le richieste principali c’è la necessità di chiarimenti operativi prima dell’entrata in vigore.

Cosa prevede il provvedimento

Il provvedimento stabilisce che, a partire dal 15 aprile, sarà vietata la circolazione e la sosta nel quadrilatero delimitato da via Guglielmo Pepe, via Carlo Farini, via Stelvio e viale Zara, per un’area di circa 1 kmq. Le limitazioni saranno in vigore dalle 19,30 alle 6 e seguiranno una fase di sperimentazione di 60 giorni durante i quali il Comune valuterà l’efficacia e apporterà eventuali correzioni. Sono esclusi dal divieto i residenti, i mezzi di soccorso, le persone con disabilità e i taxi o i veicoli adibiti a noleggio con conducente.

Orari, confini ed esclusioni

La scelta degli orari serali-notturni intende ridurre l’impatto nelle ore diurne, ma solleva questioni pratiche: come verranno gestite le targhe quando un veicolo si trova già all’interno dell’area e poi esce durante il periodo attivo? Quali controlli saranno attivati e con quali tolleranze? Il confine fisico dell’area è chiaro, ma per molti cittadini rimangono incognite sulle procedure operative e sulle regole legate ai pass per entrare e posteggiare.

Fase di prova

Il periodo di prova di 60 giorni è concepito come un momento di raccolta dati e sperimentazione, un test sul campo per aggiustare le norme. Resta però la domanda su come verranno comunicate le modifiche: il comitato chiede assemblee pubbliche mentre l’assessorato propone l’invio di lettere informative, soluzione che può risultare insufficiente per chi non usa strumenti digitali.

Dubbi e esigenze dei residenti

I quesiti sollevati dal comitato riguardano sia aspetti quotidiani sia casi più specifici. Tra le preoccupazioni principali c’è la tutela delle persone più fragili che, nelle ore serali e notturne, trovano meno mezzi pubblici a disposizione. Si chiede se saranno previste agevolazioni per i taxi o servizi dedicati per assicurare la mobilità di chi ha difficoltà.

Mercato, logistica e spazi

Il quartiere ospita un mercato il martedì e il sabato con inizio alle 6 del mattino: gli operatori evidenziano l’esigenza di poter arrivare prima per scaricare la merce. È necessario chiarire se e come verranno concesse deroghe per l’attività commerciale senza compromettere l’obiettivo della ZTL. Un altro punto critico è il tema dei pass auto, che potrebbero ridurre la disponibilità di posteggi per i residenti e creare conflitti sull’uso degli spazi pubblici.

Dialogo istituzionale e impatti sull’ambiente urbano

Il Comitato Isola Milano Futura ha sollecitato un confronto diretto con l’assessorato alla mobilità, guidato da Arianna Censi, proponendo un’assemblea pubblica per discutere i dettagli. La risposta dell’amministrazione è stata orientata alla comunicazione tramite lettere ai cittadini, una modalità che il comitato giudica inadeguata per raggiungere tutti, soprattutto gli anziani e i non nativi digitali.

Area pedonale e dehors

Contemporaneamente all’attivazione della ZTL, è prevista la creazione di un’area pedonale all’angolo tra via Borsieri e via Lambertenghi fino a piazzale Segrino. Il comitato teme che questa trasformazione favorisca un aumento dei dehors, togliendo spazio al passaggio pedonale e incrementando il rumore notturno, con conseguenze sulla vivibilità per chi abita nei pressi.

In sintesi, la ZTL di Isola introduce misure pensate per migliorare la qualità urbana ma comporta anche numerose questioni operative che i residenti chiedono di vedere affrontate in modo chiaro e partecipato. Il periodo di prova sarà cruciale per raccogliere osservazioni e trovare soluzioni condivise, ma senza una comunicazione efficace e incontri pubblici il rischio è che le tensioni locali aumentino anziché diminuire.