Partecipazione per la metro M6: come saranno coinvolti i cittadini di Milano

Il progetto M6 sarà discusso con i cittadini per rendere più trasparente la scelta del tracciato

È stato illustrato in Commissione consiliare congiunta dedicata a Mobilità, Servizi Civici, Rapporti con i Municipi e Digitalizzazione il nuovo percorso partecipativo che affiancherà le fasi tecniche per definire il tracciato della futura linea metropolitana M6 a Milano. Le assessore Arianna Censi e Gaia Romani hanno presentato obiettivi e tempi del progetto, sottolineando l’importanza di un confronto pubblico che metta al centro le esigenze delle comunità interessate e i risultati degli studi preliminari.

L’iniziativa risponde anche a un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale, a prima firma del consigliere Michele Albiani, e nasce dall’intento di integrare il studio di fattibilità con momenti concreti di ascolto. L’Amministrazione punta a rendere il processo decisionale più trasparente, a valorizzare le conoscenze locali e a spiegare in modo chiaro i criteri tecnici adottati, così da facilitare la comprensione delle scelte infrastrutturali e ridurre la distanza tra istituzione e cittadinanza.

Come sarà organizzato il percorso partecipativo

Il percorso si articolerà in due fasi principali pensate per accompagnare la selezione del tracciato e la progettazione della prima tratta. La prima fase è studiata per presentare scenari alternativi, illustrare i criteri tecnici e raccogliere osservazioni dai territori; la seconda, più operativa, si concentrerà sugli aspetti di inserimento urbano e sistemazione degli spazi di superficie una volta definito il tracciato definitivo. In entrambi i momenti verranno utilizzati strumenti informativi e incontri pubblici per favorire un dialogo strutturato e documentato.

Fase 1: mappatura e raccolta di contributi

La prima tappa prevede la presentazione degli scenari progettuali analizzati e la spiegazione dei parametri che hanno guidato le valutazioni tecniche. Attraverso la mappatura delle sensibilità territoriali e sessioni di ascolto, i cittadini potranno segnalare problemi, suggerire soluzioni e portare esperienze quotidiane sul tavolo. Questi contributi saranno raccolti e sintetizzati: costituiranno un elemento di supporto per l’Amministrazione nella scelta finale, insieme agli esiti degli studi tecnici e alle valutazioni di fattibilità economica e ambientale.

Fase 2: definizione del tracciato e approfondimenti

Dopo l’individuazione del tracciato definitivo e della prima tratta da realizzare, la seconda fase offrirà occasioni di approfondimento su temi specifici: inserimento urbano, soluzioni per la mobilità pedonale e ciclabile, mitigazioni ambientali e sistemazioni delle aree di cantiere. In questi incontri, il dialogo con i cittadini servirà a dettagliare le soluzioni sul piano locale e a discutere alternative progettuali di superficie, affinando scelte che incideranno sulla qualità della vita nei quartieri attraversati.

Nodi fissi e nodi mobili: punti chiave del confronto

Nel processo di definizione saranno considerati alcuni punti irrinunciabili, come gli interscambi con le linee metropolitane e ferroviarie esistenti, e altri elementi più flessibili sui quali aprire il confronto con i territori. I primi rappresentano vincoli tecnici imprescindibili per garantire un sistema integrato; i secondi potranno essere oggetto di proposte locali. I contributi raccolti potranno proporre soluzioni alternative che, superata una prima verifica tecnica, saranno valutate dagli uffici competenti per la loro sostenibilità e fattibilità.

Impatto sulla città e collocazione nel piano strategico

La realizzazione della M6 è pensata come intervento strategico destinato a incidere sulla struttura urbana e sulla qualità della mobilità cittadina. Inserita nelle politiche di mobilità sostenibile, la nuova linea si colloca in continuità con le opere recenti come la M4 e i prolungamenti della M1, oltre che con le misure a favore della mobilità attiva. Una rete più capillare può facilitare l’accesso ai servizi, ridurre le emissioni e migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro, studio e cura.

Il Comune invita i cittadini a seguire il percorso e a partecipare agli appuntamenti pubblici per portare idee e osservazioni concrete: il processo vuole essere non un semplice ascolto ma un’occasione per orientare le scelte tecniche in modo informato e condiviso. Il confronto tra istituzioni, tecnici e comunità locali sarà decisivo per definire un progetto che risponda alle esigenze reali della città.