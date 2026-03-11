Principio d’incendio su un tram della linea 27 a Milano: passeggeri illesi e intervento dei vigili del fuoco

Un cavo dell'alta tensione è caduto sul tetto di un tram della linea 27 in via Marco Bruto a Milano, provocando un principio d'incendio: passeggeri fatti scendere, no feriti e intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina un convoglio della linea 27 è stato interessato da un principio d’incendio mentre procedeva in via Marco Bruto, nella zona Mecenate-Forlanini di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell’alta tensione si è tranciato e, cadendo sul tetto, ha causato un contatto elettrico con conseguente fiammata e fumo.

Il conducente ha arrestato immediatamente il tram, consentendo ai passeggeri di scendere in sicurezza. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco e i tecnici di Atm, che hanno messo in sicurezza la vettura e la zona circostante.

La situazione è stata contenuta rapidamente: il principio d’incendio è stato spento dai soccorritori e non si sono registrati feriti né persone intossicate. Alcune fonti riportano la presenza di circa una ventina di passeggeri a bordo al momento dell’evento; tutti hanno abbandonato il mezzo senza problemi. Successivamente un mezzo di Atm ha provveduto al trasferimento del tram incidentato per gli accertamenti tecnici del caso. L’episodio ha creato disagi alla circolazione nella mattinata, ma le operazioni di ripristino hanno permesso un rapido ritorno alla normalità per le linee coinvolte.

Cause e dinamica dell’evento

Le prime analisi indicano che la caduta del cavo della rete aerea è stata la causa scatenante del guasto. Il contatto tra il cavo e la struttura del tetto ha provocato una piccola fessura nella lamiera esterna del convoglio e l’innesco di una fiammata con fumo. Per principio d’incendio si intende infatti una combustione localizzata che, se non gestita immediatamente, può estendersi alla vettura. In questo caso la prontezza del conducente nel fermare il mezzo e l’intervento tempestivo dei soccorsi hanno impedito conseguenze più gravi.

Intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza

I Vigili del fuoco sono giunti con autopompa e autobotte e hanno operato per spegnere la fiamma residua e bonificare l’area interessata. In supporto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per precauzione, senza tuttavia dover prestare cure. I tecnici di Atm hanno poi eseguito i primi controlli per valutare l’entità del danno strutturale e predisporre il trasferimento del tram in deposito. L’azione coordinata tra conducente, soccorritori e operatori di rete ha dimostrato l’efficacia delle procedure di emergenza in situazioni di rischio elettrico e incendio a bordo.

Il quadro più ampio: una serie di guasti sulla rete tranviaria

Questo episodio si inserisce in un periodo in cui la rete tranviaria di Milano ha registrato diversi problemi tecnici nelle ultime settimane. Tra gli eventi più gravi, il deragliamento del 27 febbraio in viale Vittorio Veneto ha provocato due vittime e numerosi feriti; il 7 marzo un convoglio della linea 12 è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale a causa di un bullone sul binario mentre rientrava in deposito; e pochi giorni prima si è verificata una fuoriuscita dai binari di un tram della linea 15 a Rozzano senza feriti. Questi episodi hanno sollevato interrogativi sulla manutenzione e sulla sicurezza della rete.

Reazioni e dichiarazioni ufficiali

In una nota, Atm ha precisato che l’episodio di via Marco Bruto non è correlato al deragliamento del 27 febbraio, attribuendo la causa al contatto tra componenti elettrici dovuto alla caduta del cavo. L’azienda ha ricordato che gestisce una rete di circa 160 km con 17 linee e oltre 5.000 corse al giorno, sottolineando l’impegno per il ripristino della circolazione e per gli interventi tecnici necessari. Le autorità e i gestori della rete hanno annunciato verifiche supplementari per identificare possibili criticità nella rete aerea di alimentazione.

Implicazioni per i passeggeri e la mobilità urbana

L’episodio mette in evidenza come problemi alla componente elettrica della rete tranviaria possano avere impatti immediati sulla sicurezza e sulla regolarità del servizio. Per i cittadini e i pendolari, la priorità resta la tutela delle persone a bordo e la rapidità degli interventi di emergenza. Allo stesso tempo, emergono richieste di maggiore trasparenza sugli esiti delle verifiche tecniche e sulle azioni preventive pianificate da Atm per ridurre il rischio di guasti simili in futuro. La manutenzione della rete aerea e il controllo dei componenti meccanici e di fissaggio sono aspetti chiave per garantire la sicurezza degli spostamenti su rotaia.

In attesa degli esiti ufficiali delle verifiche tecniche, il episodio di oggi resta un campanello d’allarme sulla fragilità di parti critiche dell’infrastruttura tranviaria. La collaborazione tra enti locali, gestori del servizio e squadre di soccorso rimane fondamentale per assicurare che eventi di questo tipo abbiano sempre un esito favorevole per i passeggeri.