Guasto meccanico ferma la linea 15 a Rozzano, attivati bus sostitutivi

A Rozzano una vettura della linea 15 ha subito uno scarrellamento per un guasto al carrello; Atm esclude il dolo e mette in campo bus sostitutivi

Il 09/03/2026 la circolazione della linea 15 del tram è stata interrotta a Rozzano a causa dell’uscita di una vettura dalla sede ferroviaria. L’episodio è avvenuto durante la ripartenza da una fermata e ha provocato la sospensione del servizio nell’area interessata.

Secondo la comunicazione ufficiale di Atm, l’evento è riconducibile a un problema di natura meccanica e non a un atto intenzionale. Durante la manovra uno dei carrelli è fuoriuscito dalla guida, un fenomeno tecnicamente definito scarrellamento, distinto dal deragliamento completo. Atm ha avviato accertamenti tecnici per stabilire le cause e ripristinare la normale circolazione.

Cos’è successo e come è stato classificato

All’indomani dell’intervento, Atm ha avviato accertamenti tecnici per stabilire le cause e ripristinare la normale circolazione. Le prime verifiche hanno escluso azioni dolose e malfunzionamenti elettronici del convoglio.

La dinamica dell’incidente non è stata ricondotta a un classico deragliamento. Gli investigatori descrivono una fuoriuscita parziale del carrello dalla sede binario, cioè lo spostamento di una porzione del gruppo ruote rispetto alla rotaia senza il ribaltamento dell’intera vettura. Sul posto gli operatori hanno segnalato un probabile cedimento di tipo meccanico, localizzato al carrello centrale, componente che sostiene e guida la vettura lungo la rotaia.

Le verifiche in corso puntano a ricostruire l’assetto meccanico precedente alla ripartenza e a identificare eventuali criticità di manutenzione o usura. I tecnici proseguiranno con esami strumentali e controlli sui ricambi per determinare responsabilità e tempi per il ripristino della linea.

Definizione e differenze tecniche

Per chiarire il termine, lo scarrellamento indica la perdita di contatto parziale e controllato tra il carrello e la guida, senza la completa fuoriuscita delle ruote dal binario. Si distingue dal deragliamento, che comporta la perdita totale dell’assetto del convoglio e può provocare danni più estesi e rischi maggiori per passeggeri e infrastrutture.

Nel caso dello scarrellamento la situazione tecnica è spesso localizzata su uno o più assi. Richiede interventi di stabilizzazione e verifica geometrica della sede di rotolamento, oltre a controlli sui sistemi di sospensione e sui ricambi interessati. Le operazioni ordinarie prevedono rilievi strumentali, ispezioni non invasive e, se necessario, riparazioni mirate per ripristinare l’aderenza e la curva di lavoro delle ruote.

Interventi e misure per contenere i disagi

A seguito dell’evento, Atm ha disposto la sospensione temporanea della circolazione sulla tratta interessata. Sono stati attivati mezzi alternativi per limitare i disagi agli utenti. In particolare, sono stati messi in servizio bus sostitutivi tra Rozzano e piazzale Abbiategrasso per garantire il collegamento e ridurre l’impatto sugli spostamenti quotidiani.

Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza hanno richiesto l’intervento di squadre tecniche specializzate. Le attività hanno incluso rilievi strumentali, ispezioni non invasive e interventi mirati per ripristinare l’aderenza e la curva di lavoro delle ruote. Le operazioni sono state coordinate per ripristinare la normale circolazione in condizioni di sicurezza.

Le verifiche proseguono con controlli aggiuntivi prima della riapertura completa della linea. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati dalle autorità competenti secondo le procedure operative.

Organizzazione dei servizi sostitutivi

Atm ha attivato autobus che coprono le fermate principali della linea 15 per garantire il proseguimento del servizio fino al ripristino della rete tramviaria.

Si è adottata la procedura standard per le interruzioni: i mezzi seguono corse programmate per ridurre i tempi di attesa e mantenere regolari i flussi di passeggeri.

Nel coordinamento dell’emergenza Atm ha fornito aggiornamenti ai viaggiatori e alle autorità locali, monitorando l’evoluzione della situazione e la sicurezza della rete.

Il termine servizi sostitutivi indica quindi il percorso alternativo temporaneo predisposto per limitare i disagi fino al completamento delle verifiche tecniche e alla riattivazione della linea.

Valutazioni sulla sicurezza e possibili cause

Le prime analisi tecniche indicano un guasto meccanico come probabile causa dell’incidente. Gli accertamenti si concentreranno sullo stato dei componenti e sui programmi di manutenzione preventiva.

Non essendovi stato un altro tram sul binario opposto al momento dell’evento, si è evitato il rischio di collisione e un possibile aumento delle conseguenze. Le verifiche successive valuteranno anche l’adeguatezza delle procedure di controllo e ispezione per ridurre il rischio di recidive.

I dati raccontano una storia interessante: le autorità tecniche completeranno prove funzionali e ispezioni documentali per ricostruire la dinamica. L’esito dell’indagine definirà gli interventi correttivi e i tempi per il pieno ripristino del servizio.

Implicazioni per il servizio e per i passeggeri

L’esito dell’indagine definirà gli interventi correttivi e i tempi per il pieno ripristino del servizio. L’episodio mette in evidenza la necessità di rafforzare la manutenzione e la sorveglianza tecnica sugli elementi critici del materiale rotabile.

Il malfunzionamento isolato sottolinea il ruolo dei controlli periodici su componenti come i carrelli e i sistemi di guida. Per materiale rotabile si intende l’insieme dei veicoli ferroviari e dei relativi organi di trasmissione e supporto.

Per i passeggeri l’evento si è tradotto in rallentamenti e sostituzioni temporanee del servizio. Le procedure di emergenza attivate hanno limitato l’impatto operativo, riducendo i disagi registrati nelle fasi iniziali.

L’indagine tecnica prosegue sotto la supervisione delle autorità competenti. Si attendono ulteriori comunicazioni sugli esiti e sugli interventi programmati per garantire la piena sicurezza della circolazione.