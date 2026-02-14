Modifiche al trasporto pubblico a vicenza per evento sportivo: tutte le linee interessate

tutte le modifiche al servizio autobus a vicenza durante la giornata di domenica 15 febbraio 2026: percorsi, capolinea provvisori e fermate sospese per evitare disagi

Modifiche al trasporto pubblico a Vicenza per il match di domenica 15 febbraio 2026

Chi: il servizio di trasporto pubblico locale interessato dalle disposizioni comunali e dalle forze dell’ordine.

Cosa: il servizio subirà modifiche significative con chiusure al traffico, deviazioni di percorso, fermate temporaneamente sospese e capolinea provvisori.

Quando: domenica 15 febbraio 2026, dalle 10:30 fino alle circa 17:00.

Dove: nella zona dello stadio di Vicenza e nelle strade di accesso immediato.

Perché: è prevista l’attivazione del dispositivo di sicurezza con misure di pubblica sicurezza e ordine pubblico legate all’evento calcistico.

Dal punto di vista normativo, le competenze operative sono state attribuite alla prefettura e al comando della polizia locale. Il Garante della circolazione municipale non interviene su decisioni di ordine pubblico ma vigila sulle misure amministrative correlate.

Il rischio compliance è reale: le aziende di trasporto e gli operatori locali devono attenersi alle ordinanze per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tifosi. Seguiranno dettagli sui percorsi alternativi, le fermate sospese e i capolinea provvisori.

Linee urbane: deviazioni e capolinea provvisori

Per la linea 10 urbana il percorso subirà deviazioni in entrambe le direzioni. In uscita dal Park Stadio il transito sarà deviato su viale Trissino, con prosecuzione per via Spalato, svolta a sinistra in Corso Padova e successiva svolta a sinistra su viale Margherita. Il convoglio proseguirà quindi attraverso via Giuriolo prima di riprendere il tracciato ordinario. Le fermate lungo via Trissino saranno sospese; gli utenti dovranno utilizzare le fermate alternative indicate lungo la deviazione. Segue l’elenco delle fermate alternative e dei capolinea provvisori.

Ritorno verso il Park Stadio

In direzione dal centro verso il Park Stadio la linea 10 manterrà il percorso consueto fino a Piazza XX Settembre. Successivamente il convoglio sarà deviato su Contrà XX Settembre, Contrà Porta Padova e Corso Padova. È prevista la svolta a destra su via Spalato e la prosecuzione per via Trissino fino al Park Stadio.

Sono sospese le fermate di Contrà S. Pietro e Via Dello Stadio. Si raccomanda di verificare le fermate alternative segnalate in stazione e sul sito dell’azienda di trasporto per pianificare il percorso.

Dal punto di vista operativo, le variazioni saranno affisse alle paline e comunicate tramite i canali ufficiali. Il rischio compliance è reale: le aziende di trasporto devono assicurare la corretta informazione ai passeggeri e l’accessibilità alle fermate alternative.

Linee 9 e 11: capolinea temporanei e variazioni orarie

Le linee 9 e 11 prevedono l’istituzione di un capolinea provvisorio in via Rodolfi, nello slargo dell’ex capolinea della linea 4. Le modifiche si applicano soprattutto ad alcune corse pomeridiane; le partenze originariamente programmate da Via Stadio saranno spostate e gli orari adeguati per consentire l’allestimento del dispositivo di sicurezza.

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: le aziende di trasporto devono assicurare la corretta informazione ai passeggeri e l’accessibilità alle fermate alternative. Il Garante ha stabilito che la comunicazione deve essere chiara, tempestiva e accessibile; L’azienda provvederà a comunicare eventuali ulteriori variazioni e aggiornamenti sugli orari.

Orari spostati e percorso alternativo

In seguito alle modifiche già annunciate, il servizio subirà variazioni di capolinea e di orario per alcune corse.

Per la linea 9 la corsa delle ore 14:10 con partenza da Via Stadio sarà effettivamente avviata da Via Giuriolo alle 14:12. Le corse programmate per le 15:20 e le 16:30 partiranno dal capolinea provvisorio di via Rodolfi rispettivamente alle 15:15 e alle 16:25.

Queste corse percorreranno quindi via 4 Novembre, Contrà S. Pietro e via Giuriolo per ricollegarsi al tracciato regolare.

Analoga riorganizzazione riguarda la linea 11, che adotterà gli stessi capolinea provvisori e le stesse variazioni di orario indicate per la linea 9.

Dal punto di vista operativo, le variazioni determinano un anticipo o un posticipo delle partenze rispetto agli orari pubblicati. Il rischio compliance è reale: l’azienda dovrà assicurare la corretta informazione ai passeggeri e l’adeguamento dei sistemi di segnalazione.

Le modifiche rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell’azienda. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali dell’impresa di trasporto.

Linee extraurbane e operazioni particolari

Il gestore del trasporto ha disposto deviazioni su alcune linee extraurbane per motivi di sicurezza. Le misure riguardano in particolare le E04 e la E27, con modifiche temporanee al percorso e alla sosta.

La linea E04, in uscita dall’autostazione di Vicenza dopo la fermata di viale Margherita, effettuerà un’inversione di marcia attorno all’area dell’ex distributore. Successivamente transiterà per Borgo Berga prima di riprendere il percorso ordinario in viale Riviera Berica.

Nel tratto interessato la fermata di Via Stadio sarà sospesa per tutta la durata delle operazioni. Il provvedimento è motivato da esigenze di sicurezza e dalla necessità di garantire il regolare deflusso del traffico nella zona.

Dal punto di vista operativo, le variazioni sono state comunicate alle autorità competenti e al personale di esercizio, che ha aggiornato le planimetrie delle corse. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali dell’impresa di trasporto.

Da Noventa e da Camisano

Per i bus in arrivo da Noventa al semaforo tra via Riviera Berica e via dello Stadio sarà mantenuta la marcia diritta verso Borgo Berga. I mezzi proseguiranno su via G. Oliva e su via E. Gallo per ricollegarsi a viale Risorgimento. In questa direzione le fermate di Vicenza Stadio e Viale Margherita saranno sospese fino al ripristino della normale viabilità.

La linea E27 in partenza da Camisano seguirà un percorso alternativo: dopo il cavalcavia di viale della Pace proseguirà su Corso Padova fino a Piazza XX Settembre, quindi svolterà in Contrà S. Pietro, percorrerà Viale Margherita e via Giuriolo prima di riprendere la tratta ordinaria. Il servizio riprenderà la normale percorrenza non appena le condizioni lo consentiranno.

Il servizio riprenderà la normale percorrenza non appena le condizioni lo consentiranno. Per motivi di ordine pubblico, orari e percorsi possono subire ulteriori modifiche nell’arco della giornata.

Si raccomanda di consultare gli aggiornamenti ufficiali dell’operatore di trasporto prima della partenza. Resta valida la successione delle fermate lungo le direttrici di deviazione, che costituisce il riferimento per gli spostamenti durante l’evento.