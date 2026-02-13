Pirelli e la gestione dei pneumatici per la flotta ufficiale di Milano Cortina 2026

Pirelli fornirà gomme e supporto operativo a circa 3.000 veicoli della flotta ufficiale di Milano Cortina 2026, con soluzioni specifiche per ogni tipologia e un servizio di assistenza sul territorio.

Pirelli è stata scelta per equipaggiare la flotta ufficiale dei Giochi Milano Cortina 2026: circa 3.000 veicoli messi a disposizione dall’organizzazione, tra cui modelli Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati. L’accordo punta a mantenere la mobilità dell’evento fluida e sicura sulle strade invernali, con soluzioni studiate per un uso intensivo e condizioni climatiche variabili.

La fornitura comprende pneumatici specifici per neve e ghiaccio, progettati per offrire aderenza e durata chilometrica. Le mescole e i battistrada sono stati selezionati per garantire prestazioni omogenee durante i turni logistici più pesanti, limitando il degrado anche in presenza di continuo stress operativo.

Per essere pronti ovunque serva, la partnership prevede una rete di assistenza capillare sul territorio. Centri specializzati e punti di intervento mobili saranno dislocati lungo i percorsi chiave dei Giochi per ridurre i tempi di fermo: cambi gomme rapidi, controlli e piccoli interventi meccanici pensati per rimettere in strada i mezzi nel minor tempo possibile.

La scelta dei modelli si basa su test comparativi e certificazioni indipendenti. Tra le soluzioni previste ci sono: – Cinturato Winter 3: pensato per berline e crossover, con focus su frenata e trazione su neve; – Scorpion Winter 2: studiato per SUV e crossover di fascia medio-alta, bilancia aderenza e controllo; – P Zero Winter 2: destinato alle vetture sportive, per stabilità ad alte prestazioni; – Cinturato All Season SF3: proposta quattro stagioni per chi affronta inverni meno severi.

Alcuni pneumatici montati sulla flotta portano la marcatura 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), simbolo di idoneità su fondi innevati; altri presentano classi elevate di wet grip nell’etichettatura europea, elemento cruciale per la tenuta sul bagnato. Le omologazioni provenienti da enti come TÜV e i risultati dei test indipendenti hanno orientato le scelte tecniche per garantire sicurezza e affidabilità durante le giornate di gara e i picchi di traffico.

Un monitoraggio costante delle prestazioni completerà il servizio operativo: dati in tempo reale permetteranno di adattare interventi e ricambi alle condizioni concrete d’uso, ottimizzando ricambio pneumatici e programmazione degli interventi. Il modello operativo prevede personale qualificato, attrezzature mobili e scorte di ricambi distribuite in punti strategici per rispondere rapidamente alle necessità.

La centralizzazione del servizio con un unico fornitore semplifica la logistica e standardizza le procedure: questo facilita la pianificazione delle emergenze, l’analisi delle prestazioni e l’ottimizzazione dei ricambi, riducendo la complessità gestionale per gli organizzatori.

Un capitolo a parte riguarda i veicoli elettrificati: parte della fornitura include pneumatici contrassegnati con la sigla Elect. Questi modelli sono studiati per contenere la resistenza al rotolamento, ridurre la rumorosità e reggere le sollecitazioni generate dall’elevata coppia dei motori elettrici. Il costruttore indica che, in determinate condizioni, l’adozione di queste soluzioni può tradursi in un guadagno fino al 10% di autonomia; si tratta però di stime fornite dall’azienda, non di valori standardizzati.

L’esperienza dei Giochi fungerà da banco di prova: oltre a verificare la durata dei prodotti, permetterà di testare la trasferibilità delle soluzioni al mercato consumer e di accelerare i processi di certificazione. Con l’avvio della manifestazione previsto per il 6, le ultime settimane di preparazione saranno decisive per validare sul campo le scelte tecniche e logistiche. Obiettivo finale mantenere mobilità e servizi urbani operativi, riducendo tempi di intervento e discontinuità durante l’intero svolgimento dei Giochi.