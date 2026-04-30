Mercato Olimpia Milano: scenari e scelte dopo il 25 aprile

Scopri come la conferma di Armoni Brooks potrebbe condizionare il budget della squadra e quali contatti esteri stanno emergendo

Il punto sul mercato di Olimpia milano torna con un’analisi sintetica delle voci circolate fino al 25 aprile. Nei giorni recenti la discussione si è concentrata principalmente su un singolo elemento: Armoni Brooks. La decisione sul suo futuro non è solo una scelta tecnica, ma soprattutto una variabile economica che condizionerà le mosse successive del club, dato che nel bilancio sono già presenti ingaggi significativi.

Contestualmente emergono segnali dall’estero: il PAOK ha annunciato l’ingresso di Giorgios Tsiaras come nuovo direttore sportivo e, nei mesi passati, aveva formulato un’offerta pluriennale a Daniele Baiesi. Secondo le informazioni raccolte, il dirigente biancorosso ha declinato la proposta, ma la trattativa testimonia l’interesse europeo per figure tecniche e per giocatori nel giro dell’Olimpia.

Il nodo Armoni Brooks e il futuro salariale

La conferma o la partenza di Armoni Brooks è diventata la chiave di lettura per la prossima estate: l’eventuale rinnovo impatterebbe direttamente sul budget disponibile per operazioni in entrata. Già presenti nella rosa ci sono contratti che pesano: su tutti i nomi di Marko Guduric e Devon Hall, chiamati a giocare ruoli importanti nella stagione a venire. Per questo motivo la società sta valutando le priorità, bilanciando l’esigenza di confermare giocatori chiave con la necessità di non compromettere la flessibilità finanziaria.

Offerte estere e la situazione PAOK

La notizia del 25 aprile sul PAOK e l’arrivo di Giorgios Tsiaras dimostrano come il mercato europeo continui a muoversi anche sui profili dirigenziali. In passato il club greco aveva sottoposto a Daniele Baiesi una proposta pluriennale, rifiutata dal ds biancorosso: questo episodio indica che i contatti internazionali non mancano e che il network di Olimpia è monitorato all’estero. La crescita dei rapporti internazionali può aprire piste alternative per i giocatori in esubero o per ruoli da rinforzare, specie se si deciderà di liberare spazio salariale a favore di ingressi mirati.

Rosa, priorità estive e iniziative per i tifosi

Nella costruzione del roster la società dovrà valutare non solo nomi già nel roster ma anche possibili innesti: oltre a Armoni Brooks, nella lista di attenzione compaiono giocatori come Zach LeDay, Alec Peters, Jason Burnell, nonché coppie di play come Alessandro Pajola e Darius Thompson. Non vanno dimenticati punti fermi offensivi come Stefano Tonut e profili difensivi o di energia come Dante Maddox. Il club tiene inoltre una casella per un possibile Mister X, un nome non ancora svelato che potrebbe arrivare per completare il reparto. La gestione di questi elementi richiede equilibrio tra progetto tecnico e sostenibilità economica.

Il piano Road to Finals di LBATV

Parallelamente alle valutazioni di mercato, LBATV ha lanciato il pacchetto Road to Finals, un’iniziativa pensata per i tifosi di Olimpia Milano che desiderano seguire la fase decisiva della stagione. L’offerta commerciale, pubblicata il 26 aprile 2026, propone l’abbonamento a 19 euro fino al 30 giugno 2026: una proposta che rappresenta un ponte tra l’attualità sportiva e la base di sostenitori, utile anche a mantenere alta l’attenzione sul club mentre la dirigenza lavora alle scelte estive. Questo binomio tra strategia sportiva e iniziative per il pubblico è cruciale per tenere insieme progetto tecnico e relazione con i tifosi.