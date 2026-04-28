Olimpia Milano vince al Taliercio: highlights e chiavi del successo

Milano ha vinto 90-85 al Taliercio con una prestazione corale: Bolmaro e Shields hanno imposto ritmo, mentre Brooks ha chiuso il confronto; Venezia ha risposto con Cole e Bowman e ha toccato il -2 prima della resa

Al PalaTaliercio è andata in scena una partita che aveva sapore di playoff: Olimpia milano e Reyer Venezia si presentavano in classifica appaiate, entrambe a quota 36 punti, e la posta in palio valeva più di un semplice referto. La palla a due è stata fissata per le 16 con la diretta su Sky Sport Basket e lo streaming su NOW, commentata da Geri De Rosa e Laura Macchi.

Il contesto di calendario e la tensione della sfida hanno reso ogni canestro e ogni rimbalzo particolarmente pesanti.

La partita è scivolata tra alte accelerazioni e fasi di equilibrio: Milano ha costruito un primo vantaggio consistente grazie a uno starting five aggressivo, mentre Venezia ha trovato energie nel secondo tempo per rimettere in discussione il risultato. Quel che è rimasto chiaro è che, oltre al punteggio finale di 85-90, la gara ha messo in mostra elementi tattici e individuali che possono contare molto nella volata verso i playoff.

La partita in sintesi

Il match è stato caratterizzato da un primo tempo in cui Milano ha preso il controllo con step offensivi rapidi e buona presenza a rimbalzo: i biancorossi hanno chiuso il primo tempo con un vantaggio in doppia cifra sfruttando un attacco efficiente. Al rientro dagli spogliatoi la squadra ospite ha provato a scappare fino al +21, mostrando capacità di costruire parziali efficaci; tuttavia, la reazione di Venezia non si è fatta attendere e la partita è tornata in equilibrio con una rimonta alimentata da bombe e giocate individuali.

Primo tempo e controllo del ritmo

Nella prima metà la differenza è stata data da una maggiore solidità difensiva e dalla supremazia ai rimbalzi di Milano, che ha anche beneficiato di un parziale prolungato che ha tagliato le gambe alla Reyer. Le rotazioni di coach Poeta hanno trovato soluzioni offensive continue e la macchina biancorossa ha avuto in Shavon Shields e Leandro Bolmaro le leve per produrre canestri rapidi.

Secondo tempo: rimonta e finale punto a punto

Nel terzo e quarto periodo Venezia ha alzato il livello di intensità: con giocate di RJ Cole e triplette di Ky Bowman la Reyer è risalita fino al -2, trasformando una situazione che sembrava ormai compromessa in un finale apertissimo. La sfida si è decisa negli ultimi minuti quando è emersa la freddezza del tiratore ospite, e in particolar modo una giocata decisiva di Armoni Brooks ha permesso a Milano di ricucire e poi chiudere il match a proprio favore.

Protagonisti e numeri

I protagonisti del successo milanese sono stati molteplici: Bolmaro ha trovato tiri puliti e iniziative offensive importanti, mentre Shavon Shields ha imposto fisicità e presenza. Sul fronte lagunare, RJ Cole è stato il miglior realizzatore della Reyer e ha tenuto in vita la squadra durante la rimonta; Ky Bowman è stato lanciato come riferimento nel momento del bisogno. Da segnalare anche le triple decisive di Pippo Ricci e la capacità di Milano di produrre un parziale che a inizio gara aveva tagliato le gambe agli avversari.

Dati salienti della gara

Il match ha visto uno squilibrio nei rimbalzi e nella valutazione a favore dell’Olimpia, con una differenza che ha pesato nelle seconde opportunità e nella gestione dei possessi. A metà terzo quarto il punteggio toccava un 39-60 che sembrava indirizzare il risultato, ma la risposta veneziana ha trasformato il finale in un testa a testa: Milano ha comunque saputo sfruttare la qualità dei suoi tiratori nel momento cruciale.

Impatto in classifica e scenari playoff

Con questa vittoria Olimpia Milano consolida la posizione di vertice nella corsa per il piazzamento playoff, mantenendo il vantaggio su Venezia in chiave classifica. Il successo al Taliercio ha un valore non solo numerico ma anche psicologico: battere una diretta concorrente in trasferta con una prestazione matura può influenzare gli equilibri nelle giornate finali del campionato. Per la Reyer resta la soddisfazione della reazione, ma anche la necessità di migliorare la gestione dei momenti caldi per evitare di vanificare i progressi mostrati.

In chiusura, la partita ha confermato come ogni singolo incontro tra le grandi squadre della Serie A sia un piccolo esame in vista dei playoff: attenzione alle rotazioni, alla capacità di produrre parziali e alla solidità difensiva saranno ancora fattori decisivi nelle prossime settimane.