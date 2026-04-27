Alcione Milano festeggia l’accesso ai playoff battendo l’AlbinoLeffe 2-1

Alcione vince 2-1 con i gol di Ciappellano e Bright e centra per la prima volta i playoff; l'AlbinoLeffe recrimina ma chiude undicesima

Una serata che entrerà nella storia del club: al Breda di Sesto San Giovanni l’Alcione Milano ha piegato l’AlbinoLeffe con il punteggio di 2-1, conquistando per la prima volta l’accesso ai playoff. La partita ha offerto emozioni, ribaltamenti di fronte e un finale di grande tensione, con i padroni di casa capaci di resistere al forcing bergamasco.

Il risultato decide non solo una gara ma anche la sorte della stagione per entrambe: gli orange festeggiano un traguardo storico, i blucelesti invece si trovano a dover analizzare una stagione positiva in termini di crescita, ma senza l’appendice della post-season. Sul piano cronachistico, i marcatori principali sono stati Ciappellano e Bright per l’Alcione e Astrologo per l’AlbinoLeffe.

Come si è sviluppata la partita

La contesa è rimasta in equilibrio nella fase iniziale, poi è stato un calcio piazzato a spezzare l’equilibrio: al 20′ il centrale Daniele Ciappellano ha svettato su una punizione dalla trequarti e ha battuto il portiere avversario, firmando l’1-0. Gli orange hanno guadagnato fiducia e controllato la ripresa iniziale, ma l’episodio che ha indirizzato il match è arrivato poco dopo l’intervallo: su una ripartenza lanciata dall’Alcione, Bright ha concluso con freddezza in area fissando il 2-0 (56′).

La reazione dell’AlbinoLeffe

Il gol degli ospiti non è mancato: a metà ripresa, intorno al 67′, Astrologo ha sfruttato una sponda e depositato in rete con il petto, riaprendo il risultato e lanciando l’assalto finale. L’AlbinoLeffe ha alzato il baricentro e cercato con determinazione il pareggio, ma l’Alcione ha saputo difendersi con ordine e personalità, chiudendo gli spazi e portando a casa una vittoria cruciale.

Significato sportivo e reazioni

Il successo al Breda vale a Alcione l’accesso alla post season per la prima volta nella storia del club: un traguardo che premia una stagione affrontata con pazienza e che adesso apre la strada al primo turno dei playoff, dove la squadra milanese affronterà il Lumezzane in trasferta. Per l’AlbinoLeffe il verdetto è più amaro: dal nono posto della settimana precedente la squadra è scivolata all’undicesimo, chiudendo la stagione fuori dalla zona playoff con 50 punti.

Dichiarazioni e bilancio

Il tecnico dell’AlbinoLeffe, Giovanni Lopez, pur deluso per l’esito finale, ha sottolineato i progressi fatti durante la stagione: la valorizzazione dei giovani e l’adattamento di chi è arrivato a campagna in corso. Lopez ha ricordato anche la sconfitta contro l’Ospitaletto come una possibile svolta negativa nel momento decisivo del campionato. In casa Alcione, invece, l’umore è ovviamente festoso per un obiettivo che assume valore storico.

Aspetti tattici e formazione

Sul piano tattico la partita ha messo in mostra due schieramenti distinti: l’Alcione ha proposto un 4-3-2-1 con uomini capaci di scalare rapidamente in ripartenza, mentre l’AlbinoLeffe è sceso in campo col classico 3-5-2, cercando spazi sulle fasce e maggior presenza centrale. Le assenze tra i bergamaschi (tra cui nomi come Agostinelli, Baroni e Franchini) hanno condizionato le scelte di formazione di Lopez, che ha comunque schierato una squadra combattiva fino al fischio finale.

Eventi disciplinari e cifre

La partita ha vissuto anche momenti concitati: ci sono state diverse ammonizioni, una espulsione per l’AlbinoLeffe (Sottini) e anche l’allontanamento del tecnico Lopez nel finale. Numeri freddi completano il quadro: allo stadio erano presenti circa 550 spettatori e il match si è concluso con il successo degli orange per 2-1 (reti al 20′, 56′ e 67′).

Prospettive

Per l’Alcione si apre ora una fase nuova e insidiosa: i playoff rappresentano una vetrina e un banco di prova importante, dove la squadra dovrà confermare l’energia mostrata al Breda. L’AlbinoLeffe avrà invece il tempo per rimettere a fuoco il progetto, analizzare i punti deboli emersi e progettare la stagione successiva con l’obiettivo di tornare a competere per la post-season.