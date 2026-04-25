Alimentazione pre-allenamento: consigli pratici da Olimpia Milano

Consigli pratici e personalizzati su cosa mangiare prima di allenamenti e partite, dall'importanza dei carboidrati agli integratori più utili

La domanda che più spesso si pone chi pratica sport è semplice: cosa mangiare prima dell’allenamento per avere energia e recuperare meglio? Per rispondere a questa esigenza vale osservare come lo fa una realtà professionistica: la figura di Giulia Baroncini, Head Nutritionist di Olimpia Milano, racconta un approccio concreto che fonde cibo, dati e organizzazione.

Nel contesto professionale la nutrizione sportiva non è un’aggiunta estetica ma una componente operativa. In questo lavoro ogni scelta alimentare dialoga con il resto dello staff: preparatori, medici e fisioterapisti. Il risultato è un sistema che tiene conto di minutaggio, carichi settimanali e obiettivi di performance per costruire piani realmente efficaci.

Come la nutrizione entra nel lavoro quotidiano

All’interno della società il ruolo del nutrizionista è strutturale: i piani sono personalizzati partendo da dati condivisi e dalla programmazione. Quando si parla di pianificazione dei pasti si intendono non solo i menu quotidiani, ma anche le soluzioni per trasferte, la gestione della supplementazione e la formazione dello staff. Ogni intervento viene quindi valutato per il suo impatto sull’intero gruppo, evitando scelte isolate che possano creare problemi a catena.

Dati, comunicazione e organizzazione

La base operativa è la comunicazione costante tra reparti: sapere chi gioca quanto, che tipo di lavoro è previsto (forza vs campo) e come si distribuisce il carico settimanale permette di modulare l’apporto calorico e i macronutrienti. La combinazione tra nutrizione, area medica e performance trasforma un piano generico in una strategia pratica e replicabile.

Cosa cambia tra allenamento in palestra e sul campo

L’obiettivo nutrizionale rimane invariato—massimizzare prestazione e recupero—ma cambiano strumenti e priorità. Nel lavoro di forza la supplementazione con creatina e proteine assume un ruolo centrale per sostenere ipertrofia e ricostruzione muscolare. Sul campo, invece, in uno sport stop-and-go come il basket, prevalgono i carboidrati facilmente disponibili e gli elettroliti per sostenere sprint ripetuti e sudorazione elevata.

Carboidrati, proteine e fabbisogni specifici

Per i giocatori di basket i carboidrati sono la principale fonte energetica e devono essere presenti in quantità significative insieme a un apporto proteico elevato per supportare la massa muscolare. Non è raro che le necessità caloriche individuali si avvicinino alle 4000 kcal nei periodi di maggiore attività: per questo la gestione dei macronutrienti è fondamentale.

Errori comuni, timing e digestione

Tra gli errori più frequenti prima dell’allenamento ci sono mangiare troppo poco, eliminare i carboidrati o saltare il pasto. Soprattutto nelle sedute mattutine, la mancanza di colazione compromette l’energia disponibile. Anche il timing è cruciale: mangiare troppo vicino all’attività o troppo lontano può inficiare la performance, così come trascurare la composizione del pasto riducendo eccessivamente grassi o fibre senza criterio.

Adattare il pasto al tempo e alla persona

Non esiste una regola universale: se l’allenamento è vicino conviene preferire pasti semplici e facilmente digeribili, ad esempio riso o pasta in porzioni adeguate, limitando grassi e verdure che rallentano la digestione. La variabilità individuale è centrale: ogni atleta percepisce gli alimenti in modo diverso, perciò il feedback personale guida le scelte.

Integratori pratici, consigli per il pre-partita e falsi miti

In ambito professionistico pillole pratiche come gel e barrette sono utili per trasferte e tempi stretti: offrono porzioni monodose di carboidrati o proteine quando un pasto completo non è possibile. Le proteine in polvere vengono spesso impiegate per supportare il recupero, preferendo formule isolate più digeribili. Importante è gestire la supplementazione con lo stesso principio della personalizzazione, rispettando gusti e vincoli culturali o religiosi.

Infine, abbattere i falsi miti è essenziale: demonizzare i carboidrati può essere controproducente, così come interpretare l’alimentazione come privazione. La nutrizione efficace è funzionale all’attività, contestuale e sostenibile: un equilibrio che integra performance, recupero e anche il piacere sociale del mangiare.