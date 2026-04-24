Milano travolge Napoli 125-97 e rilancia ambizioni con una prova offensiva monumentale

Milano schianta Napoli 125-97: una prova corale con Leandro Bolmaro in evidenza e percentuali di tiro da urlo

Il 19 aprile 2026 l’Olimpia Milano ha firmato una serata indimenticabile al Forum, superando la neopromossa Napoli con il punteggio di 125-97. Questa prestazione offensiva rappresenta un punto importante della stagione: i biancorossi hanno ritrovato ritmo e continuità, segnando oltre centoventi punti per la prima volta da decenni e riportando in luce numeri che parlano di un collettivo in grande spolvero.

La partita ha messo in evidenza sia la varietà delle soluzioni offensive sia la capacità di imporre intensità difensiva nei momenti chiave: il risultato non è frutto di un singolo episodio ma di una somma di scelte tecniche, rotazioni efficaci e percentuali eccezionali. Nel racconto che segue analizziamo i momenti decisivi, i protagonisti e le ripercussioni sul cammino della squadra.

La svolta tattica e il ritmo della gara

La contesa è stata caratterizzata da un avvio equilibrato, poi l’Olimpia ha rotto l’equilibrio con una produzione offensiva imponente tra secondo e terzo periodo. Dopo un primo quarto ancora in fase di assestamento, la squadra ha aumentato la pressione difensiva, obbligando Napoli a una gestione nervosa dei possessi che ha portato a molti viaggi in lunetta: Milano ha capitalizzato con un sorprendente 23 su 25 ai liberi, fattore che ha contribuito a stabilizzare il margine. Dal punto di vista del tiro da tre, il quintetto ha mostrato grande efficacia, convertendo 16/29 dall’arco e trasformando il perimetro in una minaccia costante.

Il dominio nei quarti centrali

La chiave della fuga è arrivata con un parziale costruito nella seconda frazione e consolidato nel terzo: i biancorossi hanno segnato 71 punti nei due quarti centrali, sfruttando un assetto simile a quello adottato in Coppa Italia che ha garantito fluidità offensiva e protezione del perimetro. A fine terzo quarto il tabellone segnava già la tripla cifra per Milano, una dimostrazione di continuità che ha tolto significato al finale di gara.

I protagonisti della serata

La vittoria è stata il risultato di una prova corale, ma alcuni nomi sono emersi con particolare brillantezza. In primissimo piano c’è Leandro Bolmaro, autore di 24 punti in soli 17 minuti: una prestazione da primato stagionale che ha combinato difesa attenta e tiro chirurgico, con quattro triple decisive nel secondo tempo. Al suo fianco, Zach LeDay ha dato sostanza nel pitturato, chiudendo con 16 punti e 8 rimbalzi, mentre Shavon Shields ha continuato la sua stagione solida con 17 punti e momenti di grande impatto.

Contributi e rotazioni

Il palleggiatore Nico Mannion ha inciso con 14 punti e giocate al ferro che hanno spezzato alcune resistenze difensive, mentre Armoni Brooks ha aggiunto 10 punti e contributi nei momenti di transizione, prima di rimanere fuori negli ultimi 15 minuti per scelta tecnica. Da segnalare anche i 11 punti di Pippo Ricci, le entrate di Mattia Ceccato con il primo canestro in Serie A e i 9 punti di Nebo, che hanno completato il quadro di rotazione efficace voluto da coach Poeta.

Numeri, contesto storico e prospettive

Il punteggio finale rimanda a un confronto storico: segnare 125 punti in Serie A non è un evento comune per Milano, e la performance richiama eredità offensive degli inizi degli anni ’90. Sul piano statistico, oltre al 16/29 dall’arco e al 23/25 ai liberi, la squadra ha viaggiato su percentuali alte anche nei tiri da due, dimostrando concretezza nelle soluzioni più dirette. Questi valori fotografano una serata in cui efficienza offensiva e gestione dei possessi hanno fatto la differenza.

Implicazioni per il futuro prossimo

Oltre al piacere dei numeri, la gara offre a coach Poeta spunti importanti: la decisione di presentare subito un undici da Scudetto, in attesa del rientro di Flaccadori, e la conferma di un assetto che funziona rappresentano indicazioni utili in vista degli impegni ravvicinati. La squadra si presenterà agli allenamenti con fiducia, con la necessità però di mantenere la stessa applicazione difensiva che ha permesso il parziale decisivo.

In sintesi, la serata del 19 aprile 2026 al Forum è stata una vetrina per l’Olimpia Milano: una vittoria netta, costruita su percentuali elevate, contributi diffusi e scelte tecniche precise. Se la linea portata avanti dall’allenatore verrà confermata, i biancorossi possono guardare con ottimismo alle prossime settimane, portando con sé la memoria di una prova collettiva tanto spettacolare quanto sostanziale.