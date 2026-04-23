Ginnastica Perseverant Legnano: secondo podio regionale e buone prospettive

la sezione maschile della Perseverant ha raccolto un terzo posto complessivo nella classifica Gold e piazzamenti di rilievo nel Silver: avanti con fiducia verso Fermo e Montevarchi

La società sportiva Perseverant Legnano ha consolidato il proprio ruolo nel panorama regionale maschile di ginnastica grazie a due prestazioni significative disputate in sedi diverse: il 11 aprile a Torino per la seconda prova del campionato Gold Allievi e nel weekend del 28 e 29 marzo a Carate Brianza per la prima prova del campionato Silver.

Questi appuntamenti hanno permesso agli atleti e agli staff tecnici di misurare i progressi ottenuti in palestra, ottenendo piazzamenti che confermano la crescita del vivaio. In entrambe le trasferte la società ha mostrato compattezza e capacità di valorizzare i propri giovani.

Il bilancio complessivo porta motivi di soddisfazione: al termine della seconda prova regionale Gold è stata stilata la classifica unificata delle due prove e in quella graduatoria un atleta della Perseverant si è piazzato sul terzo gradino del podio regionale. Sul fronte Silver, invece, emergono risultati individuali di spicco e piazzamenti incoraggianti per i livelli più giovani. Dietro questi numeri ci sono allenamenti quotidiani e una programmazione tecnica mirata, elementi che la società intende capitalizzare nei prossimi impegni ufficiali.

Risultati principali e interpreti

Nella prova di Torino del 11 aprile, la sezione maschile ha gareggiato con due allievi, seguiti dal tecnico Riccardo Tosca. Categoria e posizioni parziali hanno raccontato una prova complessa ma positiva: Andrea Marinoni si è classificato sesto nella categoria A2, mentre Riccardo Gariboldi ha chiuso al quarto posto nella categoria A3. Cruciale è stata poi la lettura complessiva delle due prove regionali, nella quale Gariboldi ha conquistato il terzo posto della classifica unificata, regalando alla Perseverant un piazzamento sul podio regionale.

Dettagli sulla prova Gold a Torino

La gara di Torino ha messo alla prova la preparazione tecnica e la capacità di gestione dell’emozione sotto pressione. Nonostante qualche errore segnalato dallo staff, le esibizioni sono state giudicate in linea con il percorso di sviluppo degli atleti. Il tecnico Riccardo Tosca ha sottolineato come sia fondamentale trasformare il lavoro quotidiano in performance pulite nei prossimi appuntamenti: la squadra punta a massimizzare i punteggi per provare a conquistare un pass per la finale nazionale.

Prova Silver a Carate Brianza: prospettive dal vivaio

A Carate Brianza, nel fine settimana del 28 e 29 marzo, la componente Silver maschile ha dato prova di profondità: a fronte di un ampio coinvolgimento del settore giovanile, a emergere sono stati risultati importanti come il terzo posto nella categoria J1 conquistato da David Renaud e il quarto posto di Andrea Targa nella categoria LC, J1. Diverse posizioni di merito sono arrivate anche dagli atleti del livello LB, segno che la base del gruppo è solida e in crescita.

Atleti e allenamento nel settore Silver

La squadra Silver è stata guidata dall’allenatrice Elena Colombo, responsabile dei livelli LA, LB e LC. Tra i giovani protagonisti si segnalano nomi come Riccardo Dalle Fratte, Nebulosi Mattia, Teramo Thomas, Bani Francesco, Amati Jonathan e Colombo Matteo, che hanno portato a casa piazzamenti utili per la crescita tecnica individuale. La gara è stata interpretata come un primo banco di prova utile per consolidare il lavoro svolto in palestra e per individuare punti su cui intervenire in vista della seconda prova regionale di maggio.

Prospettive e impegni futuri

Guardando avanti, il calendario della sezione maschile prevede impegni che possono diventare trampolini di lancio: la zona tecnica si svolgerà a Fermo nelle Marche, appuntamento che rappresenta una tappa di selezione e confronto a livello interregionale, mentre l’obiettivo stagionale più ambito resta la partecipazione alla finale nazionale che è in programma a Montevarchi, in Toscana, a fine maggio. Queste trasferte serviranno non solo per ottenere risultati, ma anche per accumulare esperienza competitiva e testare la capacità di esprimere routine più pulite nei momenti importanti.

Ruolo della società e clima interno

La dirigenza e lo staff tecnico della Perseverant Legnano hanno espresso un cauto ottimismo dopo le prove regionali: i risultati raggiunti vengono letti come conferma di una programmazione efficace e come incentivo a intensificare il lavoro in palestra. Il clima interno è di fiducia e motivazione, elementi che, uniti alla competenza dei tecnici, possono aiutare gli atleti a trasformare i progressi tecnici in risultati agonistici di rilievo.