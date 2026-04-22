Elenco mondiale delle competizioni nazionali e appuntamenti

Un quadro completo delle competizioni nazionali per paese, con risultati e calendario per confrontare squadre come l'Associazione Sportiva Dilettantistica Alcione

Questo articolo offre una panoramica estesa delle competizioni nazionali disponibili a livello globale, organizzate per paese e con informazioni sui risultati e gli impegni futuri. Nel testo troverai una lista esaustiva di nazioni coperte, un riferimento specifico per il confronto con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Alcione e un riepilogo degli ultimi risultati e delle prossime partite.

L’approccio è pensato per consentire letture rapide ma anche approfondimenti statistici, come la frequenza dei gol tardivi (dopo il 65′) e altre metriche utili per analisi tecniche.

Copertura per paese: elenco e modalità di consultazione

La copertura spazia su decine di nazioni: dall’Europa, con paesi come Italia, Inghilterra, Spagna e Germania, ai continenti extraeuropei, includendo Brasile, Argentina, Giappone, Australia e numerosi stati africani come Marocco e Sud Africa. Vengono inoltre monitorati mercati emergenti e piccoli stati: da Andorra, San Marino e le Isole Far Öer fino a realtà meno comuni come Bonaire, Curaçao e Bermuda. L’elenco completo comprende nazioni di ogni continente, tra cui: Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benelux, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Eswatini, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Galles, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malavi, Malesia, Mali, Malta, Martinica, Mauritania, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Russia, San Marino, Scandinavia, Scozia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, St Kitts e Nevis, Stati Uniti, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taipei, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Per ogni paese è possibile consultare calendario, classifiche e dati di match aggiornati.

Come usare l’elenco per trovare informazioni

Per orientarsi nell’ampia lista, consigliamo di cercare per paese o per tipo di competizione: campionati nazionali, coppe locali o tornei regionali. L’interfaccia consente il confronto diretto tra squadre e la visualizzazione di ultimi risultati, prossime partite e statistiche specifiche come i gol tardivi (definiti qui come segnature avvenute dopo il 65′ minuto). Questa struttura favorisce l’analisi sia per appassionati sia per addetti ai lavori che necessitano di dati sintetici e verificabili.

Risultati, calendario e confronto tra squadre

Tra le funzionalità principali c’è il confronto diretto con squadre specifiche: ad esempio, la voce per Associazione Sportiva Dilettantistica Alcione permette di vedere ultimi risultati, prossime partite e riepiloghi stagionali. I risultati recenti mostrano una combinazione di pareggi e vittorie: notevoli sono i pareggi 1:1 ripetuti, vittorie nette come 3:0 e 5:0 e qualche sconfitta per 0:1. Un riferimento temporale riportato nel materiale originale è il giorno 25.04.2026, usato come esempio per visualizzare contemporaneamente risultati differenti. Questi elementi aiutano a valutare forma e tendenze delle squadre.

Dettagli sulle statistiche di partita

Oltre ai risultati, la sezione statistica riporta indicatori chiave: Overall per la panoramica complessiva, Scored Late per i gol segnati tardivamente e Conceded Late per quelli subiti oltre il 65′. Queste metriche permettono di individuare squadre che recuperano spesso nei minuti finali o, al contrario, quelle che perdono concentrazione nella fase conclusiva. Per chiarezza metodologica, gol tardivi è definito come ogni rete segnata dopo il 65′ minuto della partita.

Disclaimer e responsabilità d’uso

Nel fornire questa raccolta di dati e risultati, si specifica che, nonostante l’impegno per l’accuratezza, non si può garantire la totale infallibilità delle informazioni. Pertanto, la nota di responsabilità recita che non si accetta responsabilità per l’uso delle informazioni pubblicate. Consigliamo agli utenti di incrociare i dati con fonti ufficiali delle federazioni o dei club per decisioni professionali o operative. Questo avviso tutela sia chi pubblica sia chi utilizza i dati per analisi quotidiane o per confronto tra squadre.