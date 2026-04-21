Pareggio sul filo a Gavagnin-Nocini: Alcione costretto all’ultima giornata per i playoff

Alcione conquista un punto a Verona dopo un inizio in salita e ora dovrà giocarsi l'accesso ai playoff nell'ultima giornata contro Albinoleffe

Allo stadio Gavagnin-Nocini il match tra Virtus Verona e Alcione si chiude sul 1-1, un pareggio che lascia aperta la questione playoff. La partita è stata segnata da un avvio a sorpresa e da una reazione d’orgoglio degli orange, ma il risultato finale non è sufficiente per chiudere anticipatamente i giochi.

La squadra di Cusatis dovrà dunque arrivare all’ultima giornata con la massima concentrazione per difendere la posizione in classifica.

Un avvio shock a Verona

Il fischio d’inizio è seguito da un episodio che ha indirizzato subito il ritmo: dopo appena un minuto Patanè trova la rete per la Virtus. L’azione è nata da un recupero alto e da una verticalizzazione velocissima che ha sorpreso la retroguardia ospite, costringendo l’Alcione a rincorrere. Nonostante la botta iniziale, la squadra ospite non si è disunita: i primi minuti hanno fatto emergere la necessità di riorganizzare le geometrie e ritrovare compattezza per non subire ulteriori ripartenze avversarie.

L’episodio decisivo

L’azione che ha portato al vantaggio è stata semplice ma efficace: un recupero alto seguito da un passaggio verticale ha messo Patanè nella condizione di battere il portiere. È stato un esempio classico di come un piccolo errore posizionale o una lentezza nel pressing possano essere pagati subito a caro prezzo. Per l’Alcione si è trattato di una sveglia immediata: il compito dello staff tecnico è diventato quello di correggere velocemente gli automatismi difensivi e di trovare soluzioni per non ripetere lo stesso schema.

La reazione e il pareggio nella ripresa

Con il passare dei minuti l’Alcione ha preso fiducia e costruito le occasioni più pericolose del primo tempo, con protagonisti come Marconi che hanno messo in apprensione la difesa di casa. Nella ripresa la squadra di Cusatis è entrata con maggiore intraprendenza e intensità, riuscendo a riorganizzare la pressione e a creare spazi sulle fasce. Il pareggio è arrivato grazie a Morselli, bravo a sfruttare un cross teso dalla sinistra e a infilare il portiere sotto la traversa, riportando gli orange in parità e cambiando l’inerzia dell’incontro.

I protagonisti e le occasioni chiave

Nel mezzo della partita sono emerse alcune situazioni rilevanti: Marconi ha avuto due chance nitide, una di testa da pochi passi e una conclusione dal limite che ha sfiorato il palo, mentre Morselli è stato il giocatore che ha concretizzato la reazione con freddezza tecnica. La fase finale ha visto entrambe le squadre allungarsi, generando spazi e qualche potenziale pericolo su entrambe le metà campo, ma senza che arrivasse il guizzo definitivo. La partita ha messo in evidenza come l’organizzazione offensiva e la concretezza sotto porta siano ancora punti da migliorare per l’Alcione.

Lo scenario in classifica e l’ultima giornata

Il punto conquistato muove la classifica, ma non basta: i numeri lasciano la parola all’ultima giornata, dove l’Alcione dovrà affrontare l’Albinoleffe, avversario distante appena due lunghezze e in un buon momento di forma. La posta in palio è alta perché in palio c’è l’accesso ai playoff, ovvero la fase post-season che può cambiare il destino della squadra. Per ottenere il risultato servirà una prestazione solida sul piano difensivo, attenta nelle transizioni e concreta nelle occasioni create, oltre a gestione mentale della tensione tipica di questi finali di campionato.

Conclusioni e prospettive

In sintesi, il 1-1 al Gavagnin-Nocini rappresenta per l’Alcione un punto d’appoggio che mantiene vive le speranze ma rinvia il verdetto. La squadra ha dimostrato carattere nel reagire dopo il gol lampo di Patanè, e la rete di Morselli è stata la risposta più significativa. Ora il calendario deciderà: servirà una partita attenta, senza cali di concentrazione, per trasformare l’obiettivo in realtà. Risultato finale: Virtus – Alcione 1-1 (1-0). Marcatori: 1′ pt Patanè (V); 2′ st Morselli (A).