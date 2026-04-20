Alcione batte Pergolettese 4-0 e archivia il doppio confronto nei playoff

Alcione ha messo in cassaforte la qualificazione con un 4-0 che suona come definitivo: la Pergolettese esce dai playoff ma guarda già al Torneo Dossena

La gara di ritorno dei playoff ha consegnato alla storia un risultato netto: Alcione ha battuto la Pergolettese per 4-0, siglando il passaggio del turno. Nonostante un primo tempo in cui i gialloblù hanno saputo tenere il campo e contenere gli avversari, il gol subito al 44′ ha cambiato l’inerzia della partita proprio in chiusura della prima frazione.

Questo articolo ricostruisce il match, analizza le scelte tecniche e guarda alle ripercussioni per la formazione sconfitta, mantenendo tutte le informazioni essenziali del confronto.

Nella prima metà della partita la Pergolettese ha mostrato temperamento e ordine, riuscendo a limitare le occasioni avversarie fino al momento che ha sbloccato il risultato. Il gol del 44′ del primo tempo, firmato da Lione, ha dato respiro ai padroni di casa e ha costretto gli ospiti a riorganizzarsi negli spogliatoi. È importante sottolineare come, prima del tiro vincente, la squadra gialloblù avesse lavorato sulla costruzione paziente per trovare varchi, mentre l’avversario ha saputo sfruttare un episodio per affermare il proprio vantaggio.

Svolgimento della ripresa

Il secondo tempo è iniziato in maniera immediata e veemente per Alcione: al 3′ è arrivato il raddoppio con Castelli, che ha tagliato sul nascere le speranze di rimonta della Pergolettese. La squadra ospite ha cercato reazioni e, in un momento di spinta offensiva, ha guadagnato un calcio di rigore per un fallo su Giroletti. La battuta di Sangiovanni dal dischetto è però stata neutralizzata dal portiere Moroni, un episodio che ha inciso psicologicamente sul prosieguo della gara. Con la formazione gialloblù sbilanciata alla ricerca del pareggio, gli spazi si sono aperti e i milanesi ne hanno approfittato.

La serrata decisiva

Tra il 29′ e il 35′ della ripresa Alcione ha sfruttato la superiorità numerica degli spazi trovando prima il gol di Melchionda e poi la quaterna con Pitissi. Queste reti hanno consolidato il 4-0 finale e impedito qualsiasi rimonta della Pergolettese, che ha comunque mostrato voglia di non arrendersi fino al triplice fischio. L’esito della partita ha sancito l’eliminazione dal doppio confronto, già in salita dopo lo 3-1 subito nel turno d’andata.

Formazioni, cambi e scelte tecniche

Le formazioni iniziali rispecchiavano le strategie attese: per Alcione M. U19 hanno iniziato Moroni, Castelli, Frigerio, Sotgia, Lumineau, Sassudelli, Bisnuti, Bergamini, Zini, Lione e Chiaia, con la panchina composta da Facchini, Calia, Tarabbia, Volpi, Soumahorio e Borrettini; allenatore Luisito Campisi. La Pergolettese U19 schierava Lavezzi, Giordano, Vitellaro, Belloni, Stante, Bignami, Guarnieri, Sangiovanni, Giroletti, Gorno e Vismara, con Botrugno e Beltrami come riserve principali; allenatore Alessio Pala. Le sostituzioni hanno cercato di modificare ritmo e assetto, ma non sono bastate a rimontare il divario.

Dettagli sulle sostituzioni

Alcune mosse in corsa hanno inciso sul corso del match: le entrate di Melchionda e Pitissi si sono rivelate decisive, mentre altre sostituzioni hanno avuto funzione tattica più che offensiva. La gestione del tempo e la capacità di capitalizzare gli spazi concessi dall’avversario sono emerse come fattori chiave nella fase conclusiva della partita, elemento che la dirigenza e lo staff tecnico della Pergolettese dovranno valutare in vista dei prossimi impegni.

Conseguenze e prospettive future

Con il campionato chiuso dopo l’eliminazione dai playoff, la Pergolettese dovrà riorientare energie e preparazione verso il prossimo Torneo Dossena, competizione alla quale tornerà dopo alcuni anni di assenza. Questo passaggio rappresenta un’opportunità per rimettere a punto dettagli tecnici e consolidare il gruppo, sfruttando il confronto internazionale e giovanile per ripartire. Le scelte di staff e dirigenti saranno fondamentali per trasformare le indicazioni emerse dall’esito dei playoff in elementi di crescita.

In chiusura, il 4-0 subito sancisce un passaggio di consegne netto nel doppio confronto e impone alla Pergolettese un periodo di riflessione e lavoro sul campo. I tifosi e gli osservatori potranno seguire aggiornamenti e approfondimenti sulle pagine social di zonacalciofaidate e sul sito della società, mentre la squadra guarda già avanti verso nuovi obiettivi formativi e competitivi.