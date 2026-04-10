Giornata 36 di Serie C: tutti gli accoppiamenti e gli scenari

Sguardo dettagliato sulla giornata 36 di Serie C: elenco degli incontri, punti critici e cosa osservare per la corsa alla promozione e alla salvezza

La Serie C 2026/2026 arriva alla giornata 36, una tappa che può risultare determinante per molti obiettivi stagionali. In questo articolo raccogliamo gli accoppiamenti annunciati per la tornata, evidenziando le sfide più rilevanti e spiegando come questi match potrebbero influenzare la classifica.

L’elenco di partite comprende confrontationi tra club storici, formazioni giovanili di club maggiori e realtà emergenti del calcio italiano.

Di seguito troverai una sintesi organizzata degli incontri, alcuni approfondimenti sui duelli che meritano attenzione e un’analisi sui possibili scenari di playoff e playout. Il testo non anticipa esiti, ma offre strumenti per comprendere l’importanza di ogni confronto nella corsa verso la promozione e la salvezza.

Calendario e accoppiamenti principali

La giornata mette in cartellone numerosi match che coprono l’intero spettro della competizione. Tra le sfide segnaliamo: Rimini contro Sambenedettese, Alcione contro Lecco, Triestina contro Erminio e Lumezzane contro Union Brescia. Altri incontri includono Pergolettese vs Virtus Verona, Campobasso vs Bra, Gubbio vs Pianese e Pineto vs Torres. Queste gare coprono una varietà di stili e ambizioni, dalla salvezza alle posizioni playoff.

Elenco completo degli accoppiamenti

Per chiarezza, ecco la lista delle partite programmate: Vicenza vs Novara, Forlì vs Ascoli, Juventus II vs Monterosi, Ternana vs Perugia, Casertana vs Audace Cerignola, Latina vs Casarano e Team Altamura vs Giugliano. Completano il quadro Atalanta II vs Monopoli, Trapani vs Salernitana, Foggia vs Siracusa, Ospitaletto vs AlbinoLeffe e Cittadella vs Trento.

Partite da seguire e confronti decisivi

Tra gli scontri più incisivi per gli equilibri della classifica rientrano Vis Pesaro vs Ath. Carpi, Arezzo vs Livorno e Pontedera vs Ravenna. Anche Inter II contro Arzignano e Potenza contro Sorrento possono riservare momenti chiave: squadre con ambizioni diverse si affrontano e ogni punto può valere doppio. Infine, match come Dolomiti vs Pro Patria e Renate vs Pro Vercelli risultano particolarmente importanti per chi lotta per la zona playoff.

Scontri per la salvezza

I confronti che incidono sulla retrocessione includono Crotone vs Catania, Benevento vs Cavese e Picerno vs Cosenza. Queste sfide dirette tra squadre in fondo alla classifica possono creare slanci decisivi o complicare definitivamente il cammino verso la salvezza. In questo contesto ogni dettaglio tattico e ogni decisione arbitrale assumono maggiore peso.

Implicazioni per la classifica e scenari possibili

La giornata 36 può determinare cambiamenti sostanziali nella corsa ai posti utili per la promozione diretta o per i playoff. Per chiarezza, con il termine playoff si intende il post-campionato che assegna promozioni supplementari tramite gare ad eliminazione; con playout si definiscono invece gli scontri per evitare la retrocessione. Squadre storiche come Vicenza, Cittadella e Benevento rappresentano casi interessanti per come potrebbero muoversi in classifica, ma la giornata presenta opportunità anche per formazioni minori pronte a sorprendere.

Consigli per i tifosi e riflessioni conclusive

Per i sostenitori la chiave è seguire con attenzione gli sviluppi minuto per minuto e valutare l’impatto di eventuali infortuni o squalifiche. La giornata 36 è spesso un banco di prova per la tenuta mentale delle squadre; l’approccio tattico e la gestione delle energie possono risultare determinanti. Anche le tifoserie avranno un ruolo importante nel sostenere le proprie formazioni in casa e fuori, contribuendo a creare l’atmosfera che può cambiare l’esito di un match.

In conclusione, la tornata offre un ricco menù di sfide: dalla lotta per la promozione ai duelli per la salvezza, passando per scontri che possono decidere gli equilibri dei playoff e dei playout. Seguire questi match permetterà di capire meglio come si plasmerà la parte finale della stagione e quali club avranno la spinta per raggiungere i propri obiettivi.