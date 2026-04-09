Lecco verso l’Alcione: il piano di Valente per mantenere lo slancio

Valente vuole una prestazione aggressiva e collettiva per confermare il momento positivo del Lecco

Alla vigilia della trasferta sul campo dell’Alcione Milano il tecnico Federico Valente ha tracciato le linee guida per una partita che il Lecco non può sottovalutare. In conferenza l’allenatore ha rimarcato l’importanza di un approccio netto fin dai primi minuti, privilegiando intensità e ordine collettivo.

Questo contesto richiede una mentalità orientata al sacrificio e una cura maniacale dei dettagli, elementi che Valente considera fondamentali per navigare con successo le fasi decisive del campionato di Serie C.

La partita prende valore anche per il fatto che l’avversario è ancora in corsa per i playoff, caratteristica che aumenta la difficoltà dell’impegno. Per questo motivo il tecnico ha chiesto alla squadra di non ragionare in termini di calcoli di classifica ma di concentrarsi su singole fasi e sulle piccole azioni che, sommate, determinano il risultato. Il richiamo alla attenzione ai dettagli riguarda sia la gestione delle seconde palle sia le transizioni tra i reparti, punti che Valente considera potenziali snodi della gara.

Il piano di gioco e gli obiettivi immediati

Il progetto tecnico per la trasferta punta su una partenza aggressiva: al Lecco serve alzare i ritmi per mettere da subito sotto pressione l’avversario e imporre la propria identità. Valente ha sottolineato il bisogno di tradurre la buona fase di possesso in occasioni concrete, evitando il compiacimento nel palleggio sterile. L’obiettivo dichiarato è aumentare il numero di conclusioni verso la porta e capitalizzare le situazioni favorevoli, lavorando sulla cattiveria sotto porta e sull’efficacia nelle aree di rifinitura. Il tecnico ha chiesto ai giocatori di mostrarsi pronti a incidere sia con la manovra costruita sia con le azioni da palla inattiva.

Fase di non possesso

Sul versante difensivo il discorso di Valente è stato chiaro: compattezza, linee corte e collaborazione tra reparti sono elementi imprescindibili. La squadra dovrà leggere le transizioni avversarie con lucidità, presidiare le zone centrali e limitare gli spazi in cui gli attaccanti dell’Alcione Milano possono sfruttare la loro velocità. Durante la settimana sono stati provati schemi di pressione coordinata e movimenti di recupero che puntano a togliere tempo e spazio agli avversari, abbassando il rischio di ripartenze pericolose. La cura delle seconde palle e delle coperture preventive diventa in questo senso una priorità tattica.

Fase offensiva

In attacco Valente ha chiesto concretezza e precisione nelle scelte finali: trasformare la produzione di gioco in tiri e gol è il mantra per questa gara. Sono state sottolineate l’importanza dei movimenti senza palla, dell’occupazione degli spazi in area e della capacità di finalizzare anche le situazioni meno organizzate. Le esercitazioni settimanali hanno insistito su cross, coordinazione tra attaccanti e centrocampisti e sulla preparazione delle palle inattive, viste come opportunità concrete per sbloccare una partita che probabilmente sarà combattuta fino alla fine.

L’avversario: caratteristiche e insidie

L’Alcione Milano è stato descritto come una squadra ben organizzata, capace di alternare il palleggio al gioco diretto a seconda delle situazioni. Questa doppia modalità rappresenta una fonte di rischio, perché può generare confusione difensiva e sfruttare eventuali disattenzioni. Valente ha messo in guardia i suoi soprattutto dai movimenti degli attaccanti, pronti a penetrare le linee con scatti o a sfruttare palle lunghe. Il Lecco dovrà quindi mostrare equilibrio nella lettura delle fasi di gioco per non concedere ripartenze e per chiudere gli spazi in modo coordinato.

Importanza del gruppo e gestione delle risorse

Un altro tema centrale emerso nella conferenza riguarda il valore della rosa: Valente ha rimarcato come anche chi entra dalla panchina possa risultare decisivo per mantenere l’intensità fino al termine della gara. La capacità di alternare interpreti senza perdere il filo del gioco è considerata un plus per affrontare una stagione lunga e impegnativa. La squadra è stata definita matura e pronta al sacrificio reciproco, qualità che possono fare la differenza in partite fisiche e combattute come quella attesa a Milano.

In sintesi, la trasferta contro l’Alcione Milano è interpretata come un test di continuità per il Lecco: serve una prestazione fatta di carattere, precisione tattica e disponibilità collettiva. Valente ha chiesto ai suoi giocatori di non perdere la concentrazione un solo istante e di sfruttare ogni occasione per consolidare il momento positivo. Se la squadra seguirà queste linee guida, avrà chance concrete di ottenere un risultato utile che possa dare ulteriore slancio agli obiettivi prefissati a inizio stagione.