Olimpia Milano sotto accusa dopo Parigi: cosa non ha funzionato

Dopo la trasferta a Parigi emerge una squadra irriconoscibile: tra errori individuali, disfunzioni difensive e la necessità di scelte societarie, cosa resta dell’Olimpia Milano

La trasferta di Parigi ha messo a nudo fragilità che non sono nuove per Olimpia milano. In venti minuti i biancorossi hanno subito una prestazione offensiva e difensiva avversaria così incisiva da trasformare il match in una lezione: troppi punti incassati, un numero elevato di palle perse e un’incapacità di imporsi nei primi possessi.

La partita ha offerto materiale sufficiente per fare bilanci individuali e collettivi, e ha riacceso il dibattito sulle responsabilità tecniche e sul grado di professionalità del roster.

Il quadro che emerge non è solo tattico ma anche psicologico: dopo i fatti che hanno scosso l’ambiente nelle settimane precedenti, l’energia mostrata in alcuni tratti è risultata intermittente. Se la squadra ha saputo reagire parzialmente nella ripresa, il deficit di continuità rimane evidente e obbliga a riflessioni su ruoli, gerarchie e sul peso delle singole prestazioni. In questo articolo analizziamo i punti critici emersi a Parigi e proponiamo una valutazione dei singoli protagonisti.

Le criticità collettive emerse

Il primo aspetto da registrare è la fragilità difensiva nel primo tempo: concedere oltre sessanta punti in venti minuti indica lacune di collettivo più che episodi isolati. La squadra ha mostrato una mancanza di continuità sia nella marcatura sul perimetro che nella protezione del ferro, con ripetute letture tardive e scarsa rotazione. A ciò si è aggiunta la tendenza alle palle perse, che ha alimentato i contropiedi avversari e reso vano qualsiasi tentativo di rimonta iniziale. Questi elementi rappresentano segnali che richiedono aggiustamenti immediati sul piano difensivo e mentale.

Organizzazione offensiva e gestione dei possessi

Sul fronte offensivo è mancata chiarezza nelle gerarchie: la produzione è stata alternata e dipendente dalle fiammate di alcuni giocatori. Quando la circolazione di palla si è interrotta, sono aumentati i possessi isolati e gli errori forzati. Il problema non è la mancanza di talento, ma la mancata capacità di trasformare la qualità tecnica in soluzioni consistenti per quarantacinque minuti: senza soluzioni corali, la squadra si è trovata spesso a rincorrere gli eventi invece che guidarli.

Valutazione dei singoli

È utile passare in rassegna le prestazioni individuali per capire chi, nel bene o nel male, ha inciso sulla partita. Alcuni nomi hanno dato segnali positivi, altri hanno evidenziato la perdita di fiducia o di ruolo dentro il sistema. Qui di seguito un sommario delle principali valutazioni e delle responsabilità specifiche emerse in campo.

Giocatori sotto la lente

Mannion (5): ingresso precoce in panchina dopo pochi minuti segna una serata negativa, influenzata anche da una difesa che non ha trovato sincronizzazione. Ellis (4,5): i turnover nei primi istanti hanno compromesso il ritmo offensivo della squadra; nella ripresa è cresciuto in intensità difensiva ma gli errori di gestione pesano. Booker (5,5): ha mostrato orgoglio nella rimonta, ma la sua presenza non è risultata decisiva vicino al ferro, con tagliafuori spesso insufficienti per il livello richiesto.

Bolmaro (6,5): è stato uno dei pochi a prendere in mano la situazione, parlando chiaro nello spogliatoio e accelerando la reazione nella ripresa. Brooks (6): condiziona l’equilibrio offensivo della squadra; quando trova ritmo è determinante, ma la continuità nel corso della partita manca. LeDay (5): qualche rimbalzo e canestro, ma non appare integrato come opzione primaria.

Ricci (6): combatte e prova a dare energia, risultando tra i più costanti. Guduric (4): deludente, con errori ripetuti e difficoltà a inserirsi nel sistema; la tensione in palla è emersa anche nei confronti con il coach. Shields (4): troppo spesso assente nei momenti chiave, non riesce a invertire la tendenza malgrado il ruolo da capitano. Nebo (6): discreta prova, svolge il suo compito con decisione. Sestina SV: non valutato.

La posizione del coach e le implicazioni societarie

Peppe Poeta si è assunto la responsabilità pubblica per la pessima prima frazione, ma la questione rimane complessa: l’allenatore deve lavorare su equilibri che, in parte, sono eredità di scelte precedenti e della costruzione del roster. Dal canto suo la dirigenza ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’ondata emotiva scatenata da eventi recenti non può mascherare carenze strutturali. Se la squadra non recupera senso di urgenza e disciplina, la proprietà dovrà valutare interventi per ricreare chiarezza di ruoli e responsabilità.

Scenari e scelte future

Il bilancio delle ultime partite e la classifica rendono complicato immaginare un ritorno tranquillo ai posti di vertice in EuroLeague. Le opzioni sul tavolo vanno dalla riorganizzazione interna alla necessità di cambiare elementi del roster: aggiungere un volto nuovo comporterebbe scelte dolorose sulle rotazioni esterne, dato l’elevato numero di giocatori dello stesso ruolo. La società dovrà misurare la capacità di questo gruppo di reagire e decidere se investire su salvaguardia dell’organico o scegliere una svolta più netta.

In conclusione, la trasferta a Parigi non è stata solo una sconfitta sul tabellone: è un monito che tocca fiducia, atteggiamento e struttura della squadra. Senza un cambio di passo mentale e tecnico, l’Olimpia rischia di perdere opportunità che, sulla carta, il roster avrebbe potuto competere per ottenere.