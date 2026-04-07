Alcione Milano-Pergolettese 0-0: equilibrio e primo turno playoff

Alcione Milano e Pergolettese chiudono la partita senza reti: azioni rilevanti, formazioni complete e l'impatto sulla prima fase dei playoff

Il confronto tra Alcione Milano e Pergolettese del 5 Aprile 2026 si è chiuso sullo 0-0, risultato che fotografa un incontro combattuto ma privo di esiti finali. In campo si è vista una partita senza eccessivi tatticismi, con i padroni di casa a dettare i ritmi a centrocampo e la squadra cremasca pronta a ribattere con ripartenze e iniziative offensive.

Questo pareggio ha avuto ripercussioni dirette sulla classifica e sul prossimo calendario playoff dei giovani della Primavera.

Sintesi della partita

La gara è stata equilibrata e ha offerto diverse azioni interessanti, specialmente nella trequarti offensiva di entrambe le formazioni. L’inerzia del possesso ha spesso premiato l’Alcione Milano, che ha mostrato una maggiore presenza sulla linea mediana, mentre la Pergolettese ha provato a sfruttare i cross e le palle alte. Il risultato finale rispecchia le occasioni create: nonostante alcuni lampi, né i forwards né i portieri hanno ceduto, mantenendo la porta inviolata per entrambe le squadre.

Fasi salienti e svolgimento

Il match è stato aperto da una conclusione acrobatica di Giroletti, neutralizzata dall’intervento reattivo del portiere Moroni. Poco dopo, al 21′, un cross di Guarneri ha trovato la testa di Sangiovanni ma la palla è finita di poco fuori. Al 30′ la traversa ha negato il gol a Chiaia, mentre lo stesso minuto ha visto Frigerio entrare in area e calciare sul primo palo con Finardi pronto alla respinta. Nella ripresa sono arrivate altre chance: una conclusione sballata di Chiaia su un rimpallo, l’occasione mancata da Giroletti a tu per tu con il portiere, e un potente tiro di Guarneri bloccato da Moroni.

Analisi delle scelte tecniche

I tecnici hanno presentato formazioni abbastanza solide: per l’Alcione Milano U19 Andrea Ravasi ha schierato in avvio Moroni in porta; la difesa con Castelli, Frigerio, Sotgia e Tarabbia; a centrocampo Sassudelli, Gallazzi e Bergamini; il reparto offensivo composto da Zini, Bismuti e Chiaia. Le sostituzioni effettuate sono state: Pitissi per Castelli (25′ st), Calia per Bismuti (1′ st), Soumashoro per Chiaia (23′ st) e Cicchinelli per Sotgia (36′ st). In panchina erano presenti Facchini, Soragna, Lumineau, Volpi, Prodomi, Melchionda e Borettini.

Le scelte della Pergolettese

Alessio Pala ha mandato in campo la Pergolettese U19 con Finardi tra i pali; una linea difensiva composta da Giordano, Tenace, Belloni e Rigonelli; a centrocampo Ogliari, Guarneri e Sangiovanni; davanti Giroletti, Bignami e Parmigiani. Anche per la squadra cremasca sono arrivate sostituzioni: Silvestri per Sangiovanni (5′ st), Gorno per Bignami (21′ st), Beltrami per Giroletti (36′ st). In panchina c’erano Cattaneo, Vitellaro, Beltrami, Gorno, Silvestri e Vismara. Le scelte hanno privilegiato equilibrio e copertura, con alcuni cambi mirati a dare freschezza in attacco nella ripresa.

Impatto del risultato e prospettive playoff

Oltre al pareggio sul campo, la partita ha avuto un effetto concreto sulla griglia dei playoff: la sorprendente rimonta del Mantova nell’ultimo turno ha promosso la squadra lombarda alla prima posizione, con l’Alcione Milano che si è così trovata a scivolare al secondo posto. Di conseguenza, la Pergolettese affronterà proprio l’Alcione nel primo turno dei playoff, che prenderà il via sabato 14 aprile con la gara d’andata prevista a Crema. Questo incrocio aggiunge un elemento di interesse alla fase finale, dove ogni dettaglio tattico e ogni cambio di modulo potranno fare la differenza.

Cosa aspettarsi dal doppio confronto

Il doppio confronto tra le due formazioni promette equilibrio e intensità: l’andamento della stagione regolare e la capacità di gestire la pressione saranno fattori decisivi. L’Alcione dovrà sfruttare la superiorità a centrocampo mostrata in partita, mentre la Pergolettese punterà su compattezza difensiva e su ripartenze precise. I portieri Moroni e Finardi potrebbero rivelarsi protagonisti chiave in gara se il confronto rimarrà bloccato come nella sfida di Crema.