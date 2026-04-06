Inter domina la Roma 5-2 a San Siro: passo deciso verso lo scudetto

Inter inarrestabile a San Siro: da un lampo iniziale al dilagare finale, la vittoria per 5-2 certifica un segnale chiaro verso lo scudetto

La sfida di Pasqua a San Siro ha consegnato un’immagine di grande solidità dell’Inter, capace di imporre il proprio ritmo e di controllare una gara che si è decisa soprattutto nella seconda frazione. In un match atteso per l’impatto in classifica, i nerazzurri hanno mostrato lucidità offensiva e concretezza sotto porta, trasformando occasioni e ripartenze in reti nette.

La prova di forza è arrivata con un mix di inizi fulminei e di progressiva supremazia: il risultato di 5-2 non è soltanto un numero, ma il riflesso di un equilibrio tattico e di un’intesa fra attaccanti che ha messo in difficoltà la retroguardia giallorossa. Alla fine, la vittoria porta l’Inter a quota 72 punti e la proietta più vicina all’obiettivo stagionale.

La partita in sintesi

Il copione si è scritto in avvio, quando al primo minuto Marcus Thuram ha servito Lautaro e l’argentino ha segnato immediatamente: un avvio che ha imposto il tono del confronto. La Roma ha saputo reagire e, con una progressione di gioco, ha trovato il pareggio al 40′ grazie a un’incornata di Mancini su assist di Rensch. Poco prima dell’intervallo è però arrivata la giocata che ha cambiato l’inerzia: un tiro da distanza di Hakan Calhanoglu si è infilato sotto la traversa e ha riportato avanti i padroni di casa, chiudendo il primo tempo sul 2-1.

La seconda frazione e il carattere della squadra

All’inizio del secondo tempo l’Inter ha accelerato: al 52′ Lautaro ha firmato la sua doppietta dopo un altro assist di Thuram, ribadendo l’intesa offensiva fra i due. Nei minuti successivi è arrivata la rete di Thuram su azione da calcio d’angolo, con un colpo di testa che ha chiuso virtualmente la contesa e ha messo in mostra la capacità nerazzurra di sfruttare le palle inattive.

La chiusura della gara

Al 63′ Nicolò Barella ha realizzato il quinto gol dei padroni di casa, siglando la cosiddetta “manita” e certificando il dominio sul campo. La Roma ha trovato un ultimo lampo offensivo con Pellegrini intorno al 70′, che ha reso meno severo il passivo fissando il risultato sul 5-2, ma la sensazione è stata di una squadra nerazzurra capace di controllare e incrementare progressivamente il proprio vantaggio.

Le chiavi tattiche e i protagonisti

Il successo è passato per alcune evidenze tecniche: prima di tutto la capacità dell’Inter di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti e le verticalizzazioni, elemento che ha messo in crisi la marcatura avversaria. La combinazione tra Thuram e Lautaro si è rivelata determinante, con il francese a creare spazi e il centravanti argentino a finalizzare con freddezza. Inoltre, la squadra ha mostrato un buon mix tra gioco propositivo e gestione del possesso nei momenti chiave.

La coppia Thuram-Lautaro

Il duo offensivo è stato il nucleo dell’azione nerazzurra: Thuram ha saputo leggere i tempi e fornire assist decisivi, mentre Lautaro ha confermato l’istinto del finalizzatore, trasformando le opportunità immediate in rete. L’approccio dei due ha creato superiorità numerica e forzato gli errori della retroguardia della Roma, che ha pagato caro ogni disattenzione.

La reazione della Roma

La squadra giallorossa ha avuto momenti di buon calcio e ha ripagato la pressione con il gol di Mancini nel primo tempo e l’acuto di Pellegrini nella ripresa. Tuttavia, la costanza difensiva è venuta meno nei secondi 45 minuti, con difficoltà nel neutralizzare le ripartenze e le palle alte: elementi che, sommati, hanno favorito il dilagare dei padroni di casa.

Conseguenze in classifica e prospettive

Il successo porta l’Inter a 72 punti e rappresenta un passo importante nella corsa verso il traguardo nazionale. Al termine della partita, la classifica vede i nerazzurri momentaneamente a +9 dal secondo posto, risultato che va letto in attesa dell’esito del confronto tra Napoli e Milan. In ogni caso, il margine ottenuto aumenta la pressione sulle inseguitrici e offre alla squadra di Chivu una posizione di vantaggio nelle giornate decisive del campionato.

Cosa cambia per lo scudetto

Dal punto di vista psicologico e numerico, una vittoria così netta ha valore doppio: oltre ai tre punti, conta la conferma della capacità di gestire partite di alto profilo e di affrontare avversari diretti con concretezza. Rimane comunque fondamentale mantenere continuità nelle prossime uscite e preservare equilibrio in vista degli scontri diretti che decideranno la corsa al titolo.

In sintesi, la serata di San Siro ha offerto all’Inter una dimostrazione di forza che va oltre il risultato: è stata una prova collettiva in cui intese offensive, scelte tattiche e determinazione hanno prodotto una vittoria che può essere un punto di svolta nella stagione.