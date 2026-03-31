Due talenti dallo stesso sangue: Alessandro e Federico Lepre all’Alcione

Scopri come Alessandro e Federico Lepre, cresciuti all'oratorio Sant'Elena, si sono inseriti nell'Alcione Talent con ruoli distinti e promettenti

Nella periferia calcistica milanese due fratelli gemelli hanno attirato l’attenzione degli scout diventando un esempio di crescita rapida e adattamento. Alessandro e Federico Lepre, provenienti dall’oratorio Sant’Elena, sono stati invitati a un provino e poi inseriti nel progetto dell’Alcione Talent, dove hanno iniziato un percorso che li sta mettendo in evidenza.

Il loro arrivo non è stato casuale: lo sguardo attento di uno scout ha fatto emergere qualità tecniche e fisiche che la società ha deciso di valorizzare.

L’origine comune — partite giocate al sabato nel cortile e allenamenti spontanei — non ha impedito ai due ragazzi di adattarsi a un contesto più strutturato. Nell’Alcione hanno trovato un ambiente con professionalità e obiettivi chiari, ma anche la sfida di misurarsi con compagni più esperti. Pur non avendo lavorato prima con un preparatore tecnico, entrambi mostrano una disponibilità all’apprendimento e una capacità di inserirsi in una squadra dove la concorrenza è reale.

Il contesto e la scelta del club

L’Alcione Talent ha compiuto una scommessa ponderata scegliendo due giovani dal background amatoriale: la società ha valutato non solo le abilità attuali ma anche il potenziale di crescita. L’inserimento è avvenuto dopo un provino accurato, durante il quale sono emerse caratteristiche fisiche interessanti che hanno fatto pendere la bilancia a favore di entrambi. In particolare, la convivenza con giocatori già affermati ha rappresentato un banco di prova utile per capire resistenza mentale, disponibilità al lavoro e attitudine al miglioramento.

Alessandro: il gatto tra i pali

Alessandro si è distinto per riflessi e reattività, qualità che lo hanno fatto guadagnare il soprannome di “Benji” nello spogliatoio. Pur con la squadra che contava già tre portieri, non si è lasciato intimorire: il suo ruolo tra i pali mette in luce una predisposizione naturale alla posizione da portiere. I dati qualitativi emergono dall’allenamento quotidiano, dove mostra attenzione ai dettagli tecnici e una curiosità continua: chiede riscontri, cerca consigli su dove migliorare e non nasconde la volontà di imparare. Questo approccio ha accelerato la sua progressione tecnica e mentale.

Il percorso e le ambizioni di Alessandro

La crescita di Alessandro è stata notevole in poco tempo: il suo lavoro con lo staff ha migliorato posizionamento e timing nelle uscite, riducendo i palloni che passano la linea di porta. L’atteggiamento proattivo — mettere sempre in discussione la propria prestazione e cercare il 100% in allenamento — lo rende un elemento apprezzato dallo staff, che intravede la possibilità che il giovane possa aspirare ai livelli superiori, compreso un ipotetico accesso ai nazionali in futuro, se il percorso di sviluppo continuerà con costanza.

Federico: il terminale offensivo

Federico rappresenta l’altra faccia della medaglia dei Lepre: un attaccante capace di finalizzare con continuità. La selezione all’Alcione è arrivata dopo stagioni all’oratorio Sant’Elena dove ha trovato la rete con regolarità, elemento che ha colpito chi lo ha osservato. In allenamento può raggiungere numeri impressionanti — tra cui sessioni con molti gol realizzati — e durante le partite è stato capace di decidere sfide con una doppietta in un solo tempo. La sua fisicità e la capacità di risolvere partite lo rendono un valore concreto per la squadra.

Carattere e impatto sul gruppo

Oltre al contributo tecnico, Federico porta in campo un atteggiamento sereno e solare che aiuta il gruppo. La sua capacità di sdrammatizzare con una battuta e di giocare con il sorriso infonde fiducia nei compagni, elementi spesso sottovalutati ma fondamentali nello sviluppo di un gruppo giovanile. La società sta iniziando a cogliere i frutti della sua integrazione: passare dall’oratorio a una realtà come la terza squadra cittadina non è banale, ma Federico ha dimostrato di poter reggere la pressione e contribuire con gol decisivi.

Cosa cambia per l’Alcione e prospettive future

L’arrivo dei due gemelli rappresenta un investimento sul lungo periodo per l’Alcione Talent. La società guadagna due profili differenti ma complementari: un portiere attento alla tecnica e al miglioramento continuo e un attaccante prolifico e carismatico. Per i giocatori, la sfida è proseguire nel lavoro quotidiano, confrontarsi con la routine di allenamenti più strutturati e non dar nulla per scontato. Se la costanza rimarrà il denominatore comune, entrambi potrebbero consolidare il loro ruolo nella rosa e ambire a traguardi più ambiziosi.

Conclusione

La storia di Alessandro e Federico Lepre è un esempio di come l’osservazione attenta e la fiducia di una società possano trasformare ragazzi cresciuti all’oratorio in risorse preziose. Il futuro resta aperto: il lavoro, la mentalità e la capacità di adattarsi saranno gli elementi decisivi per capire fin dove potranno arrivare questi due fratelli gemelli all’interno del progetto Alcione Talent.