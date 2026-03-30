Risultati CUS Milano 21–22 marzo: canoa, atletica, triathlon e rugby

Resoconto completo con podi, piazzamenti e debutti internazionali che hanno segnato il fine settimana del CUS Milano

Il fine settimana del CUS Milano è stato caratterizzato da impegni in più discipline: dalle acque tecniche dello slalom canoe fino alle pedane dell’atletica indoor e ai campi di rugby, con risultati che hanno confermato la profondità della società sportiva.

Nelle gare disputate il 21 e 22 marzo 2026 sono emersi piazzamenti di rilievo, titoli nazionali e un debutto internazionale che merita attenzione: il quadro completo racconta di atleti concreti e di staff pronti a capitalizzare questi segnali positivi.

Canoa: prestazioni a Casalecchio di Reno

Nella prova interregionale di slalom per Junior e Senior svoltasi a Casalecchio di Reno (BO) il 21 marzo 2026, i canoisti del CUS Milano hanno mostrato buone qualità tecniche nonostante la grande competitività. In categoria K1 junior maschile Giuseppe Borini si è classificato 9° con il tempo di 104,41 e 4 penalità, seguito da Andrea Molinari 10° (105,47, 4 penalità) e Matteo Ventura 14° (112,08, 6 penalità). Questi risultati individuali si sono tradotti in un ottimo secondo posto nella K1 squadre junior, con la formazione Borini, Molinari e Ventura a 122,64 e 6 penalità: una prova di compattezza e capacità di squadra.

Senior e analisi della gara

Nel K1 senior maschile Marco Sara ha chiuso al 13° posto registrando un tempo netto di 102,00 senza penalità, un segnale di affidabilità tecnica su un percorso impegnativo. L’evento ha evidenziato come il gruppo giovanile possa già competere ad alti livelli e come i risultati di squadra siano frutto di continuità negli allenamenti e nella strategia di gara, con il CUS Milano che punta a consolidare queste performance nelle prossime tappe.

Atletica e debutto internazionale

Tra le notizie più significative c’è il debutto ai Mondiali indoor di Toruń di Kelly Doualla, che a soli 16 anni è entrata nella storia come la più giovane atleta italiana presente a un Mondiale Assoluto con la maglia della Nazionale maggiore. Nei 60 metri ha superato il primo turno correndo in 7,27 e si è qualificata per la semifinale, incontrando avversarie di livello assoluto tra cui la campionessa olimpica Julien Alfred. Nella semifinale, pur scattando dalla corsia esterna e non riuscendo a entrare nella finale, Kelly ha portato a casa un’esperienza internazionale preziosa che accentua il suo potenziale e la crescita tecnica sotto l’egida del CUS Pro Patria Milano Atletica (foto: Sportmedia).

Triathlon/duathlon: due titoli assoluti e la staffetta vincente

Ai Campionati Italiani di duathlon sprint il bilancio per il CUS Pro Patria Milano Triathlon è stato straordinario: Miguel Espuna si è laureato Campione Italiano Assoluto e, parallelamente, Noemi Bogiatto ha conquistato il titolo femminile assoluto. Altri piazzamenti di rilievo includono Federica Frigerio, 4ª, e Alberto Ferrero, 11°. In aggiunta, nella prova di Mixed Relay a Imola la squadra composta da Federica Frigerio, Alberto Ferrero, Noemi Bogiatto e Miguel Espuna ha trionfato diventando Campione Italiano nella specialità a staffetta mista (ph. FITRI).

Implicazioni per la stagione

Questi risultati nel triathlon e nel duathlon dimostrano la versatilità degli atleti del CUS Milano e la capacità del gruppo tecnico di preparare competitori sia per le gare individuali sia per le staffette, proponendo un modello di sviluppo che privilegia la profondità del roster e la collaborazione tra specialisti.

Rugby: risultati tra Serie A, B e femminile

Il weekend ha coinvolto anche il settore rugby del CUS Milano, con incontri distribuiti tra campionati maschili e femminili. In Serie A maschile la squadra ha ottenuto una vittoria in trasferta contro l’Alghero Rugby per 17-16, una partita decisa e combattuta fino all’ultimo. In Serie B maschile, invece, CUS Milano ha perso 33-40 contro Capoterra Rugby, evidenziando alcune criticità difensive da correggere. Nel torneo femminile di Serie A, le Erinni del CUS Milano si sono arrese 29-32 al Romagna Rugby in un match molto equilibrato e spettacolare.

Nel complesso, il resoconto del 21–22 marzo 2026 sottolinea la pluralità di stimoli e obiettivi raggiunti dal CUS Milano: podi, titoli nazionali, debutti internazionali e partite combattute che delineano una società sportiva in crescita. L’analisi tecnica delle singole discipline, insieme al lavoro svolto dai tecnici e dallo staff, fornisce una base solida su cui costruire le prossime uscite competitive.