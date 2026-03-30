Impresa dell’Apu Udine: Christon e Alibegovic piegano l’Olimpia

Udine conquista la serata più importante con una prova collettiva e i canestri decisivi di Semaj Christon, ribaltando l'Olimpia negli ultimi minuti

Al PalaCarnera si è vista una partita che resterà a lungo nella memoria dei tifosi: Apu Udine ha regolato l’Olimpia Milano con il punteggio di 86-83, grazie a una rimonta costruita con pazienza e carattere. La squadra di coach Adriano Vertemati ha messo in campo tenacia e intelligenza tattica, mentre a emergere tra i protagonisti è stato soprattutto Semaj Christon, autore di una prestazione decisiva che ha spostato l’inerzia del match.

La vittoria è nata da un equilibrio tra attacco e difesa: Udine ha saputo limitare i principali terminali offensivi di Milano tenendo compatta la difesa e scegliendo i momenti giusti per accelerare. Nel finale la lucidità nelle scelte e la freddezza al tiro hanno fatto la differenza, dimostrando che il controllo emotivo in partita può diventare un fattore determinante tanto quanto le doti fisiche.

La partita in sintesi

Il match è iniziato con ritmo contenuto: errori, palle perse e poche soluzioni facili hanno rallentato l’avvio, poi Milano ha provato ad allungare toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Udine però non si è disunita e ha ricucito gradualmente lo svantaggio, grazie a una rotazione efficace e a giocate d’esperienza. Negli ultimi tre minuti la squadra friulana ha cambiato passo, trovando canestri importanti e difese decisive che hanno permesso il sorpasso. La prova complessiva è stata caratterizzata da una forte coesione: chi è entrato dalla panchina ha portato energia e contributi concreti, condizione che ha reso l’impresa ancora più corale.

Numeri chiave e svolta del match

I dati statistici raccontano aspetti fondamentali della serata: Udine ha fatto molto più male da dietro l’arco, con un rapporto di 9/24 (37%) sui tiri da tre a fronte del 5/22 (22%) di Milano, e ha mostrato una lieve supremazia nei due punti, 21/39 (54%) contro 21/41 (51%). A livello di rimbalzi la squadra di Vertemati ha catturato 40 carambole contro le 35 delle scarpette rosse, elemento che ha consentito secondi possessi e tiri più puliti. Un altro aspetto da segnalare è la differenza dalla lunetta: Milano è stata quasi perfetta con 26/28 (93%), mentre Udine ha avuto 17/23 (74%), ma la distribuzione dei canestri e la gestione dei momenti decisivi hanno comunque favorito i padroni di casa.

I protagonisti della serata

Al centro della scena c’è Semaj Christon, autentico mattatore con 25 punti, 5 assist e una serie di giocate decisive nei minuti finali: il suo jumper ha creato problemi alla difesa milanese e ha fornito i punti che hanno spezzato l’equilibrio. Al suo fianco Mirza Alibegovic ha dato esperienza e freddezza, contribuendo con 16 punti e 6 assist nei momenti chiave, mentre sotto le plance Skylar Spencer ha messo ordine con la sua presenza: solo 4 punti ma ben 10 rimbalzi, determinanti per chiudere le imboscate offensive di Milano.

Contributi e compiti svolti

Altri elementi hanno incidere: Eimantas Bendzius ha offerto supporto offensivo con 12 punti, Igor Ikangi è stato efficace in marcatura e ha trovato spazio per segnare 10 punti, mentre Christian Mekowulu ha inciso con 9 punti e presenza sotto canestro. Dall’altra parte, pur con buone performance individuali come i 19 punti di Niccolò Mannion e i 16 di Josh Nebo, l’Olimpia Milano non ha saputo gestire gli ultimi possessi con la necessaria fluidità, pagando errori nelle scelte e qualche forzatura offensiva.

Impatto e lettura tecnica

Questa vittoria assume valore doppio: da un lato è il successo di una squadra che ha mostrato resilienza e capacità di lettura nei momenti difficili, dall’altro è una dimostrazione che la differenza in un match può venire dalla distribuzione dei ruoli e dall’esecuzione dei compiti difensivi. Coach Vertemati ha saputo leggere la gara e trovare le contromisure, mentre l’allenatore di Milano, Peppe Poeta, deve rivedere la gestione degli ultimi possessi e la circolazione di palla nei momenti di pressione. Il valore simbolico della vittoria al PalaCarnera risiede anche nella dimostrazione che con ordine, percentuali efficaci da tre e lotta a rimbalzo si possono ribaltare pronostici apparentemente scontati.