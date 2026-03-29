Pro Vercelli pareggio esterno a Sesto San Giovanni contro l’Alcione

Pro Vercelli conquista un pareggio prezioso allo stadio Breda: due rigori confermano l'equilibrio di una partita intensa

Il match tra Alcione Milano e Pro Vercelli allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, disputato il 28 marzo 2026, si è chiuso sul risultato di 1-1. Una partita ben combattuta, segnata da episodi determinanti che sono stati valutati tramite revisione al monitor (FVS) e che hanno contribuito a mantenere vive le emozioni fino agli ultimi istanti.

Il punto conquistato permette alla Pro Vercelli di portarsi a quota 43 in classifica, mentre l’Alcione consolida la propria posizione a 51 punti.

Sintesi della gara

La partita ha avuto un avvio in cui la Pro Vercelli ha provato a prendere l’iniziativa, con segnali d’affondo affidati a giocatori come Sow e Comi. L’Alcione ha risposto gradualmente, trovando ritmo attraverso le incursioni di Bright e Pitou. L’episodio che ha sbloccato il match è arrivato intorno alla metà del primo tempo: dopo la chiamata al monitor l’arbitro ha decretato un rigore per i padroni di casa, trasformato con freddezza da Plescia (38′). Nel corso del secondo tempo la Pro ha spinto alla ricerca del pareggio, costruendo più di un’occasione; la più nitida è stata quella di Huiberts, fermato dall’estremo difensore avversario in un duello ravvicinato.

Momenti decisivi

Il finale ha riservato il colpo di scena: nel recupero la Pro Vercelli ha beneficiato a sua volta della revisione al monitor, con l’arbitro che ha assegnato un rigore agli ospiti. Dal dischetto è andato Comi, autore del gol del pari (95′), che ha chiuso la contesa sul 1-1. Gli episodi al monitor hanno dunque pesato in entrambe le direzioni, evidenziando come la tecnologia abbia inciso sul risultato finale e sullo svolgimento psicologico della gara.

Analisi tattica e protagonisti

Dal punto di vista tattico l’Alcione è sceso in campo con un 4-3-1-2 che ha cercato di sfruttare la coppia d’attacco e le giocate tra le linee; la Pro Vercelli ha adottato un 4-3-3 più propositivo, tentando di verticalizzare per gli attaccanti esterni. Il confronto tra i due moduli ha prodotto un equilibrio nella corsa a centrocampo e nelle transizioni, con qualche sbavatura difensiva sfruttata dai singoli. Tra i protagonisti, oltre ai marcatori Plescia e Comi, sono emersi il portiere Agazzi per interventi decisivi e Livieri della Pro per alcune parate importanti e per il coinvolgimento nella prima azione da rigore.

Impatto delle sostituzioni

I cambi hanno avuto un ruolo da comprimari: entrambe le panchine hanno provato a dare freschezza offensiva nel secondo tempo, ma le decisioni dei tecnici si sono giocate soprattutto nelle fasi finali, con l’inserimento di elementi pronti a cercare l’episodio giusto. Nonostante le occasioni create, la precisione sottoporta è risultata determinante: alcune chance limpide non sono state capitalizzate, alimentando il rammarico degli allenatori ma anche la soddisfazione per un punto conquistato in trasferta.

Formazioni, numeri e ufficialità

Le formazioni ufficiali hanno visto l’Alcione con Agazzi in porta e una linea difensiva a quattro, mentre la Pro Vercelli ha schierato Livieri tra i pali con una mediana pensata per il possesso e il lavoro di raccordo. Le sostituzioni e i cambi di assetto sono stati indicati dagli allenatori Cusatis per l’Alcione e Santoni per la Pro. L’arbitraggio è stato diretto dal sig. Enrico Eremitaggio di Ancona, coadiuvato dagli assistenti e dall’operatore FVS che ha gestito le chiamate al monitor: elementi che hanno inciso sul racconto del match e sulle decisioni più delicate.

Conseguenze di classifica e prospettive

Il pareggio mantiene l’Alcione nelle zone alte della graduatoria e regala alla Pro Vercelli un punto utile per consolidare la propria posizione a quota 43. Per entrambe le squadre il risultato invita a riflessioni su concretezza offensiva e gestione degli episodi chiave: migliorare la percentuale di realizzazione delle occasioni create e la capacità di controllo emotivo nelle fasi decisive potrà fare la differenza nelle giornate che restano del campionato.

In sintesi, una partita viva e decisa da episodi: la tecnologia del FVS ha pesato in entrambe le direzioni e il risultato finale rispecchia l’equilibrio visto in campo, con protagonisti che hanno saputo incidere nei momenti caldi e con entrambe le tifoserie chiamate a fare i conti con le emozioni offerte dallo scontro.