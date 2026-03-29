Olimpia Milano batte Virtus Bologna 103-87: l’ultimo sforzo per il decimo posto

Al Forum Olimpia Milano supera Virtus Bologna 103-87 grazie a LeDay, Ellis e a una seconda metà di grande intensità; per agganciare il decimo posto serviranno quattro vittorie nelle ultime quattro gare

Il derby d’Eurolega giocato al Forum si è chiuso con il punteggio di 103-87 a favore di Olimpia Milano, risultato che mantiene la squadra biancorossa in una zona di classifica utile solo dal punto di vista matematico per il play-in.

La partita del 26 marzo 2026 ha evidenziato come, in serate di grande efficienza offensiva, Milano riesca a imporre ritmi alti e a sfruttare gli spazi concessi dall’avversaria. Sul parquet si sono distinti soprattutto Zach LeDay e Shane Ellis, autori in coppia di 37 punti e protagonisti nei momenti decisivi.

La vittoria non cancella però la complessità del cammino verso il decimo posto: la formazione allenata da Giuseppe Poeta dovrà ottenere quattro successi nelle ultime quattro gare per raggiungere la zona play-in. Sul fronte opposto Virtus Bologna, guidata da Sasha Ivanovic, ha mostrato segnali di affaticamento e difficoltà difensive che hanno pesato sul risultato finale, nonostante qualche spunto individuale di Niang e Momo Diouf.

Come è andata la partita

L’avvio di Milano è stato fulmineo: primo quarto chiuso sul 32-19 grazie a percentuali al tiro molto elevate e a transizioni efficaci. La Virtus ha provato a reagire nel secondo periodo con una maggiore attenzione difensiva e con giocate di alto impatto di giocatori come Alston e Diouf, tanto da ridurre il gap fino al 57-49 dell’intervallo. Tuttavia la ripresa ha segnato il momento chiave: Ellis ha preso in mano la regia offensiva, mentre LeDay ha continuato a punire dalla distanza, permettendo a Milano di guadagnare un vantaggio che la Virtus non è più riuscita a ricucire.

La svolta decisiva

Nei minuti successivi all’intervallo la squadra di casa ha messo insieme un parziale incisivo che ha scavato la differenza: un break negli ultimi due quarti ha portato Milano fino al +17/+21, spinta da un contributo corale che ha coinvolto anche giocatori come Booker, Guduric e Brooks. La difesa bolognese ha faticato a limitare i tagli e i tiri aperti, mentre in attacco la Virtus è apparsa meno lucida nello sfruttare le poche opportunità create. Il risultato è stato una progressiva gestione del vantaggio fino alla sirena finale.

I protagonisti e i numeri

Dal punto di vista individuale Zach LeDay è stato il miglior realizzatore con 19 punti, mettendo in mostra anche un ottimo tiro dall’arco con un 5/7 che ha pesato sul punteggio. Shane Ellis ha firmato 18 punti e ha distribuito 7 assist, realizzando la sua miglior prestazione in Eurolega in termini di punti e impatto sulla manovra offensiva. Importante anche il contributo di Devin Booker sotto le plance con 14 punti e presenza fisica sui rimbalzi. Tra le file della Virtus, Niang ha totalizzato 15 punti, mentre Momo Diouf e Morgan hanno chiuso con 14 ciascuno, senza però riuscire a cambiare l’inerzia della gara.

Altri dati utili

I parziali principali raccontano l’andamento dell’incontro: 32-19 nel primo quarto, 57-49 all’intervallo lungo e 79-66 a metà ripresa. Arbitraggio a cura di Perez, Nedovic e Balak. Sul piano statistico Milano ha mostrato maggiore precisione nel tiro da tre e una gestione più fluida della palla, mentre la Virtus ha pagato la scarsa continuità difensiva e qualche scelta offensiva frettolosa, sintomi che il tecnico Ivanovic dovrà correggere nelle prossime settimane.

Conseguenze e prospettive

La vittoria al Forum consegna a Olimpia Milano un successo prestigioso sul piano emotivo e di classifica, mantenendo la squadra viva nella corsa al play-in, ma ponendo una condizione stringente: servono quattro vittorie consecutive per strappare il decimo posto. Per Virtus Bologna è emergente la necessità di ritrovare energie e lucidità; il calendario prossimo prevede impegni significativi in Eurolega che fungeranno da banco di prova per capire se la formazione bolognese riuscirà a reagire rapidamente.

In chiusura, la serata del 26 marzo 2026 al Forum ha ribadito come, in partite ad alta intensità emotiva, la combinazione di tiri efficaci, ospitalità della palla e solidità difensiva faccia la differenza. Milano ha saputo mettere in campo questi elementi per togliere alla Virtus ogni speranza di rimonta, mentre la squadra di Bologna dovrà lavorare su ritmo e organizazione per tornare competitiva nelle prossime uscite.