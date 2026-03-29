Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1: cronaca, decisioni VAR e formazioni della 34ª giornata

Alcione Milano e Pro Vercelli si dividono la posta in palio allo stadio Ernesto Breda: gol di Plescia su rigore e pareggio di Comi nei minuti finali dopo intervento del VAR (FVS).

Il 28/03/2026, nella 34ª giornata del campionato di Serie C 2026/2026, Alcione Milano e Pro Vercelli hanno offerto uno spettacolo combattuto allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. La partita, aperta da una fase iniziale tattica e decisa da due calci di rigore, è stata segnata da momenti di supremazia alternata e da interventi del VAR (FVS) che hanno influito sul risultato finale.

Gli allenatori Cusatis per l’Alcione e Santoni per la Pro Vercelli hanno schierato due moduli distinti pensati per valorizzare fasi di possesso e transizione. La cronaca del match, le sostituzioni e le scelte arbitrali rendono chiara l’idea di come una partita di Lega Pro possa essere decisa da episodi singoli, soprattutto quando il gioco si svolge sul filo tra aggressività e precisione tecnica.

Le fasi salienti della partita

Al via alle 17:30, il primo tempo è stato equilibrato: azioni di avvicinamento da entrambe le parti ma poche conclusioni realmente pericolose. Al 36′ l’episodio chiave: un contatto in area che porta all’intervento del FVS, con l’arbitro che, dopo revisione, assegna il rigore a favore dell’Alcione. Dal dischetto Plescia non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di casa. Il primo tempo si chiude con qualche cartellino giallo e la sensazione che il secondo tempo avrebbe deciso la contesa.

Momenti decisivi e interventi del VAR

La presenza del VAR è stata determinante: la prima revisione ha confermato il penalty per l’Alcione, suscitando discussioni sulle dinamiche dell’intervento in area. Nella ripresa, dopo un periodo in cui la Pro Vercelli ha provato a riequilibrare il gioco con tiri dalla distanza e cambi offensivi, è nuovamente il FVS a entrare in scena nell’ultima fase, quando un contrasto su cross in area viene valutato dall’arbitro come fallo e trasformato in rigore per gli ospiti.

La ripresa: occasioni, cambi e la svolta finale

Il secondo tempo è iniziato su ritmi più sostenuti: l’Alcione ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa su calcio d’angolo, mentre la Pro Vercelli ha costruito le sue chance principali grazie a lanci in profondità e cambi mirati. Al minuto 70 una clamorosa occasione per la Pro non si è trasformata in gol, ma la pressione ha pagato: al 93′ un rigore assegnato dopo consulto video ha permesso a Comi di segnare il pareggio, fissando il risultato sull’1-1.

Cambi e gestione delle fasi finali

Le scelte dei tecnici sono state orientate a conservare energie e a cercare l’affondo: l’Alcione ha effettuato cambi per rinforzare le fasce e la qualità offensiva, mentre la Pro Vercelli ha risposto inserendo attaccanti di peso e forze fresche. I minuti di recupero, cinque nella durata, hanno offerto tensione ma non ulteriori ribaltamenti del risultato. Ammonizioni e qualche contrasto ruvido hanno caratterizzato gli ultimi istanti.

Formazioni, interpreti e valutazioni tecniche

Schieramenti iniziali: Alcione Milano (modulo 4-3-1-2) con in porta Agazzi, difesa composta da Pirola, Giorgeschi, Miculi e Scuderi, centrocampo con Muroni, Lanzi e Bright e il tridente offensivo formato da Pitou e Plescia dietro l’attacco. Panchina con giocatori pronti come Renault, Olivieri, Marconi e altri. Pro Vercelli (4-3-3) ha risposto con Livieri tra i pali, Piran, Marchetti, Coccolo e Carosso in difesa, un centrocampo dinamico con El Bouchataoui e Iotti e un reparto offensivo guidato da Akpa Akpro, Comi e A. Sow.

Giocatori chiave e note sul rendimento

I protagonisti della serata sono stati i rigoristi: Plescia ha sbloccato la partita mentre Comi ha salvato un punto per la Pro. Buone prestazioni difensive alternate a sprazzi offensivi evidenziano come entrambe le squadre abbiano margini di crescita, specie nella gestione degli ultimi 20 metri. Le ammonizioni per El Bouchataoui e Invernizzi e gli inserimenti dalla panchina hanno influito sulle dinamiche del confronto.

Bilancio e prospettive

Il pareggio lascia riflessioni diverse: per l’Alcione è la conferma di una solidità crescente in casa, mentre per la Pro Vercelli il punto ottenuto in rimonta testimonia carattere e capacità di reagire. Entrambe le formazioni possono trarre indicazioni tecniche dal match, specialmente sul valore dei cambi e sull’uso del VAR nei momenti più delicati. Il risultato finale, 1-1, sintetizza una partita decisa dagli episodi e dall’interpretazione arbitrale.

Dettagli utili

Data: 28/03/2026 • Competizione: Serie C 2026/2026, 34ª giornata • Campo: Ernesto Breda • Risultato finale: Alcione Milano 1 – Pro Vercelli 1 • Allenatori: Cusatis (Alcione), Santoni (Pro Vercelli).